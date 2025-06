Parceria com Ilê Aiyê quer fazer do Curuzu museu a céu aberto

Salvador recebe projeto de arte nas ruas - Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

As ruas de três bairros de Salvador vão ganhar mais vida com o projeto "Tem Arte nas Ruas" que começou a revitalizar os espaços, com pinturas artísticas, muros e fachadas de residências e outras áreas. A primeira localidade a receber a ação foi o Curuzu, na Liberdade, e, por lá, as ruas começaram a ficar mais coloridas.

Dentre os artistas envolvidos na ação estão Gabriel Mahatma e Lorinha Alvs, ambos vieram de Fortaleza, capital do Ceará, e pertencem ao projeto Duo Quimera. “Viemos inspirados na cultura do Ilê. Sabemos muito dessa representatividade, o quão e bonito é isso aqui”, comentaram.

Entre as intervenções previstas está o muro da sede do Ilê, que vai receber a restauração da pintura da ialorixá do candomblé, educadora e defensora da cultura negra, Mãe Hilda Jitolu.

Ela também foi uma das grandes mentoras do bloco afro. O reparo será feito pelos mesmos artistas que produziram a obra original, Questão Almada, cria do bairro e DK, ambos de Salvador.

O lançamento oficial das obras está marcado para 7 de junho, com café especial, e visita guiada pelos murais que darão novas camadas de significado às paredes que já testemunham décadas de luta e celebração cultural.

O projeto também promover conexão cultural, como explica Vivian Alves, coordenadora de comunicação da iniciativa. “ A ideia é, justamente, promover o intercâmbio cultural, tanto entre a comunidade e a arte urbana, mas também entre os artistas”, declarou.

Veja mais fotos: