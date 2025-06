Vigilante é morto em guarita de estacionamento externo do Detran

Prédio do Detran-Ba - Foto: Rodrigo Tardio / Ag. A TARDE

O vigilante Marival Lopes Araújo, de 41 anos, foi assassinado a tiros, na noite de sábado, 31, na guarita externa do estacionamento do prédio do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), local onde ele trabalhava. O crime ocorreu na guarita do estacionamento externo, ao lado do SEC.

Segundo informações preliminares obtidas pela Polícia Civil, um homem realizou os disparos contra a vítima e saiu do local a bordo de uma motocicleta. Imagens de câmeras de segurança estão analisadas para investigar a autoria do crime. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

Em nota, a Polícia Militar comunicou que agentes da 82ª CIPM foram acionados logo após a execução do vigilante. A corporação acrescentou que isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Mudança de endereço

O Detran está funcionando na nova sede desde janeiro de 2024. O órgão faz atendimento ao público que precisa dos serviços do Protocolo, Junta Médica Especial, Clonagem ou Ouvidoria.

Nota do Detran

O Detran-Ba lamentou o ocorrido na área do estacionamento externo do órgão, na noite desse sábado (31).

O departamento se solidariza com a família da vítima e se coloca à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações que levem à elucidação do crime.

Sindicato dos vigilantes cobra justiça

O Sindicato dos Empregados de Empresas do Estado da Bahia (Sindvigilantes/BA) divulgou um comunicado no qual cobrou justiça pela morte de Marival e prometeu acompanhar as investigações. Confira a nota na íntegra:

"É com profunda indignação e sede de justiça, que o Sindvigilantes/BA comunica o violento assassinato do vigilante Marival Lopes Araújo, que teve a vida ceifada nas dependências do posto de serviço. Neste momento de tristeza, indignação e revolta, expressamos aqui nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que conforte o coração de familiares e amigos.

A diretoria do sindicato está acompanhando de perto as investigações sobre o caso e cobrando das autoridades policiais providências urgentes e celeridade na elucidação do crime. É essencial que os criminosos sejam imediatamente identificados e punidos, e que a verdade venha à tona o quanto antes.

Seguiremos firmes na defesa da vida e dos direitos dos trabalhadores da segurança privada".