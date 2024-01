Saiba onde fica a nova sede do Detran em Salvador | A TARDE

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) já está funcionando em uma nova sede em Salvador. Desde a terça-feira, 2, os serviços do órgão passam a operar no Centro Administrativo da Bahia (CAB), mais precisamente no Complexo Multicab Empresarial, na 5ª Avenida, em Sussuarana.

"Informamos que a SEDE do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está em novo endereço. End: Av. Ulysses Guimarães, 3386, Edf. Multicab Empresarial, Sussuarana. CEP: 41.213-000 Salvador-Bahia", postou.

A nova sede do Detran-BA funciona também para atendimento ao público que precisa dos serviços do Protocolo, Junta Médica Especial, Clonagem ou Ouvidoria.

O espaço também abriga a sede da Defensoria Pública do Estado e uma agência da Caixa Econômica Federal.

