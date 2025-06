Tradição e fé marcam início da Festa do Divino em Salvador

Festa do Divino e trezena de Santo Antônio movimentam programação junina no bairro do Santo Antônio Além do Carmo - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Ontem, fiéis da Igreja Católica deram início à festa do Divino Espírito Santo. No Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo, centenas de devotos se reuniram para o último dia de preparações para o tradicional festejo, que se encerra no próximo domingo, 8. A festa começou com uma missa às 8h30 e a saída do Bando Anunciador pelas ruas do bairro de Santo Antônio Além do Carmo, anunciando a festa e convidando para o evento do domingo.

Nem o tempo chuvoso da manhã de ontem desanimou os devotos. “É algo cultural, que deve ser levado adiante e é importante para o crescimento tanto religioso como da vida”, diz Meire Jane Santos, 47 anos.

A Festa do Divino, considerada patrimônio imaterial da Bahia, nasceu em Portugal e foi trazida para o Brasil durante a colonização, conservando sua tradição.

Na capital baiana, havia a tradição de arrecadar dinheiro para libertar detentos que estavam no Forte de Santo Antônio Além do Carmo, antiga cadeia pública. De acordo com o pároco Jailson Jesus, líder da Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, o próprio Dom Pedro II se fez presente para libertar os presos, o que motivou a criação de uma das figuras mais simbólicas da festa: o Menino Imperador, que no domingo fará a libertação simbólica de um preso liberado pela Justiça da Bahia. A criança escolhida este ano para representar o Menino Imperador é Miguel Nascimento Barreto, de 7 anos.

Segundo o padre, as festividades de Salvador são únicas. “A Festa do Divino aqui tem 255 anos. Ela está na identidade do Santo Antônio Além do Carmo e dos bairros vizinhos. Não é só fé. É religiosidade, cultura, turismo, tudo junto”, afirma.

Santo Antônio

O primeiro dia do mês foi marcado também pelo início dos 13 dias de celebração a Santo Antônio, com a tradicional trezena, com o tema “A esperança cristã”. A programação culminará no dia 13 de junho, na festa litúrgica de Santo Antônio, com uma série de atividades que incluem missas e uma procissão pelas ruas dos bairros de Santo Antônio e Barbalho.

