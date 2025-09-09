Marca famosa de leite é multada em R$ 700 mil por enganar consumidores

Companhia reafirmou que sempre apresentou informações de maneira clara - Foto: Divulgação / PicsFive

A empresa Piracanjuba foi condenada a pagar R$ 695.377,17 após processo movido pelo Procon de Minas Gerais. A penalidade, anunciada na última sexta-feira, 5, tem relação com a semelhança entre rótulos de dois produtos da marca, o que, segundo a decisão, pode confundir os consumidores.

A investigação apontou que a proximidade visual entre as embalagens do “leite em pó integral” e do “composto lácteo com maltodextrina” fazia com que clientes acreditassem estar adquirindo o mesmo item.

Além disso, um exame técnico realizado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) revelou que a frase “contém soro de leite” não aparecia logo abaixo do nome do produto, como determina a legislação. Esses elementos serviram de base para que a Justiça de Belo Horizonte confirmasse a multa.

No processo administrativo, a Piracanjuba alegou falhas formais e sustentou que suas embalagens seguiam rigorosamente as normas de rotulagem e o Código de Defesa do Consumidor. A empresa também frisou que os modelos foram previamente aprovados pelos órgãos reguladores.

Em nota, a companhia reafirmou que sempre apresentou informações de maneira clara, objetiva e transparente. Ainda assim, informou que realizou alterações visuais nas embalagens para evidenciar de forma mais explícita as diferenças entre os dois produtos.