Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VALIOSAS

Supervalorizadas! Moedas raras de R$ 1 podem valer o preço de uma moto

As moedas, fabricadas em 2016, podem custar até R$ 6.000

Carla Melo

Por Carla Melo

09/09/2025 - 7:43 h | Atualizada em 09/09/2025 - 7:58
No mercado numismático podem atingir valores de até R$ 6.000
No mercado numismático podem atingir valores de até R$ 6.000 -

As moedas olímpicas de R$ 1 já são conhecidas por seu alto valor principalmente para colecionadores. Com o tempo, os valores das peças raras, supervalorizam, e hoje já é possível comprar até uma moto com o valor que custam.

Emitidas em 2016 pelo Banco Central do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio, as moedas no mercado numismático podem atingir valores de até R$ 6.000, principalmente quando em estado impecável e com características raras.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com tiragem limitada e a representação simbólica das Olimpíadas é possível comprar até mesmo uma moto em uma loja de veículos usados.

Moedas mais conservadas custam mais

O valor dessas moedas não está atrelado apenas à sua natureza comemorativa. A raridade é intensificada por características específicas, como erros de cunhagem, por exemplo, reverso invertido ou núcleo deslocado.

Leia Também:

Nome sujo? Serasa oferece até 99% de desconto nesta terça-feira, 9
Bolsa argentina despenca após derrota eleitoral do governo Milei
Do simples ao luxo: pratos marrons da Duralex podem valer R$ 50 mil

Além disso, o estado de conservação, idealmente no padrão “Flor de Cunho”, é uma das características para manter o preço nas alturas. Moedas bem preservadas, sem marcas de manuseio, tendem a captar mais atenção e alcançar melhores preços entre os colecionadores.

Moedas de maior procura

Entre as 16 edições lançadas, algumas se sobressaem no mercado atual, como a moeda do vôlei, boxe e dos mascotes Vinicius e Tom, que são altamente demandadas.

Conservação

O uso de cápsulas acrílicas ou envelopes específicos para numismática é indicado para proteger contra o manuseio e a oxidação. Ambientes controlados, sem exposição ao sol direto ou umidade também ajudam a manter as moedas em condições ideais.

A venda das moedas deve ser feita com precaução, visando locais conhecidos por sua confiabilidade. Casas numismáticas especializadas, leilões autorizados e feiras são as opções mais seguras para transações. Na esfera digital, é essencial que vendedores e compradores verifiquem a autenticidade do que é negociado.

Grupos de numismatas nas redes sociais costumam ter compradores. Documentações que comprovem a condição e a autenticidade das moedas são exigências básicas para evitar fraudes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia moedas de R$ 1 supervalorizadas valores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
No mercado numismático podem atingir valores de até R$ 6.000
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

No mercado numismático podem atingir valores de até R$ 6.000
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

No mercado numismático podem atingir valores de até R$ 6.000
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

No mercado numismático podem atingir valores de até R$ 6.000
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x