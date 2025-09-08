Menu
VALORIZAÇÃO

Do simples ao luxo: pratos marrons da Duralex podem valer R$ 50 mil

Utensílios são conhecidos pela resistência e associados às refeições preparadas pelas avós

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/09/2025 - 20:38 h
Presentes em inúmeras cozinhas brasileiras ao longo de décadas, os pratos marrons da Duralex deixaram de ser apenas utensílios domésticos para se tornarem peças de coleção altamente valorizadas.

Conhecidos pela resistência e associados às refeições preparadas pelas avós, esses objetos ganharam status de relíquia e estão sendo disputados em sites de venda e leilões virtuais. Os valores impressionam: conjuntos completos podem custar R$ 50 mil.

Entre os itens que compõem o kit, estão:

  • pratos;
  • xícaras;
  • travessas.

Da França ao Brasil

A Duralex surgiu em 1945, na França, com a inovação do vidro temperado. No Brasil, a produção da linha marrom foi iniciada na década de 1980 pela empresa Santa Marina.

Após a compra da companhia pela Nadir Figueiredo, a fabricação foi encerrada em 2012, tornando os itens cada vez mais raros.

Nostalgia que movimenta o mercado

Especialistas explicam que que algumas explicações explicam o aumento dos peços:

  • nostalgia
  • estética retrô
  • escassez

Memória e afeto

Mais do que utensílios de cozinha, os pratos marrons carregam lembranças familiares e afetivas. Para muitos, representam momentos de união à mesa e a presença marcante das avós. Assim, enquanto alguns enxergam neles um investimento, outros os consideram patrimônio cultural e emocional.

x