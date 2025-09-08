Valor impressionante! Revelado quanto custa a estátua da Havan

Estátua da Havan - Foto: Reprodução

Empresa no centro das atenções nos últimos anos, principalmente por conta da atuação política do dono, Luciano Hang, a Havan também é muito conhecida pela característica estátua presente na frente da sua matriz. O valor da peça, réplica da Estátua da Liberdade, foi, enfim, revelado.

A Havan é uma das maiores redes varejistas do Brasil e desde 1995 tem em frente a sua matriz uma réplica da Estátua da Liberdade, monumento erguido em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A ideia de ter a réplica como identidade visual da marca foi sugerida em 1994 a Luciano Hang por uma criança.

No ano seguinte, a matriz da empresa recebeu o monumento como símbolo da “liberdade de compra”, oferecendo aos clientes variedade e preços competitivos.

A presença das estátuas, segundo a Havan, não serve apenas como detalhe arquitetônico, servindo também para ampliar a visibilidade e despertar interesse, já que estão posicionadas em áreas de grande circulação, geralmente próximas a rodovias.

A Havan conta com réplica em grande parte das suas lojas e não apenas na matriz erguida em Brusque, Santa Catarina.

Quanto custa a estátua da Havan?

As réplicas da Estátua da Liberdade presente na Havan contam com quase 40 m de altura e 3,6 toneladas. Cada uma dessas peças custa aproximadamente R$ 1,5 milhão.

O padrão de altura da Estátua da Liberdade da Havan é de 37 metros. Entretanto, o monumento presente em Barra Velha (SC) possui 57 metros de altura, sendo assim, a maior estátua do Brasil (maior até mesmo que o Cristo Redentor).

A Havan conta com centenas de lojas espalhadas por quase todos os estados brasileiros, nem todas têm uma Estátua da Liberdade. A decisão de colocar ou não nas filiais depende de diversos fatores, por exemplo, espaço em frente à loja.