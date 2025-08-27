Guerra do varejo: Rede japonesa abre megaloja para concorrer com a Havan

- Foto: Reprodução / X - Divulgação

Uma nova concorrente para a rede de lojas de departamento Havan acaba de chegar ao Brasil. A Daiso Japan, rede japonesa de utilidades domésticas, planeja abrir uma megaloja de 400 metros quadrados em Blumenau, Santa Catarina, no início do próximo mês. A iniciativa visa fortalecer a presença da marca no país e competir diretamente com as lojas do empresário Luciano Hang. A nova unidade será a terceira no estado e funcionará no Shopping H.

Fundada no Brasil em 2012, a Daiso Japan já possui 176 lojas no país, destacando-se pela variedade de produtos de inspiração japonesa a preços acessíveis. A marca, que tem mais de 5 mil lojas em 26 países, oferece itens para casa, beleza e alimentos orientais. A estratégia da nova loja em Blumenau inclui eventos promocionais de inauguração, com brindes e a presença de cosplayers de animes, para atrair o público.

Em resposta à concorrência, a Havan anunciou um investimento de R$ 2 bilhões até 2026 para abrir mais 200 novas megalojas. O plano de expansão inclui estados como Amapá, Roraima e Ceará.

A chegada da Daiso a Blumenau marca uma mudança no varejo brasileiro, intensificando a competição por meio de preços competitivos e uma vasta gama de produtos.