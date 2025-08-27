Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Adultização infantil na internet: Senado vota ‘ECA Digital’

Projeto estabelece regras para plataformas digitais e busca reforçar a proteção de crianças e adolescentes na rede

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 6:43 h
Plenário do Senado Federal
Plenário do Senado Federal -

O Congresso Nacional deve analisar nesta quarta-feira, 27, o projeto que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet, no Senado, e propostas para “blindar” os deputados contra investidas do Supremo Tribunal Federal (STF), na Câmara.

No Senado, a sessão que deve ocorrer pela tarde, consta o Projeto de Lei nº 2.628, chamado de “ECA Digital”. A medida aprovada na Câmara volta agora ao Senado para uma última apreciação antes de seguir para a sanção do presidente Lula (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Alba autoriza empréstimo bilionário para o governo da Bahia
Reajuste salarial dos servidores estaduais é aprovado na Alba
PF sugere que monitoramento seja feito dentro da casa de Bolsonaro
Moraes determina policiamento integral de Bolsonaro em Brasília

O PL prevê regras para a garantia de direitos e proteção de menores de idade na internet.

A proposta estabelece diretrizes e obrigações para as plataformas digitais. O tema da “adultização” ganhou destaque no debate público após denúncias feitas sobre conteúdos nas redes sociais que expõem a sexualização de menores de idade.

Ainda na pauta do Senado, terá o projeto de lei que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar. O texto é visto por críticos como uma forma de fragilizar a lei e de beneficiar políticos afetados pelo mecanismo.

Câmara

Já a Câmara dos Deputados deve focar nas matérias encampadas pela oposição e pelo Centrão para blindar parlamentares de investidas do STF.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta do plenário, após reunião com líderes partidários na terça, 26, a PEC (proposta de emenda à Constituição) do fim do foro privilegiado e a “PEC da Blindagem”.

A “PEC da Blindagem” amplia a proteção a parlamentares na Câmara dos Deputados, ao estabelecer novos critérios para a prisão de deputados. Já a PEC do Foro acaba com o mecanismo que garante a deputados e senadores foro especial quando julgados por crimes cometidos durante o mandato.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adultização congresso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário do Senado Federal
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Plenário do Senado Federal
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Plenário do Senado Federal
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Plenário do Senado Federal
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x