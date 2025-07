Luciano Hang pede contrapartida para fim da "taxa das blusinhas"

- Foto: Anderson Riedel | PR

A possível revogação da chamada "taxa das blusinhas", que vem sido articulada pelo governo Lula junto ao Centrão, tem sido amplamente defendida pela população, mas causou manifestações no setor produtivo.

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ao portal Metropoles que pode concordar com a proposta, desde que haja uma contrapartida do governo brasileiro com a isenção de impostos para os varejistas brasileiros.

“Li hoje cedo sobre o fim da ‘taxação das blusinhas’ e concordo totalmente, desde que as empresas brasileiras também sejam beneficiadas com a isenção de impostos. Nós, varejistas do Brasil, não pedimos privilégios. Só queremos igualdade tributária. Todos deveriam pagar menos impostos. Isso significa produtos mais baratos, economia aquecida e benefícios para toda a população”, pontuou.

Para Hang, o tratamento não pode ser aplicado apenas para plataformas internacionais e caso os impostos sejam zerados, a medida precisa valer para todos.

“Quando favorecemos produtos de fora com isenção, estamos exportando empregos e prejudicando a indústria brasileira e todos os brasileiros. Precisamos valorizar o que é feito aqui, o que gera emprego aqui, renda e oportunidades para os nossos cidadãos", disse.

A pauta do fim da "taxa das brusinhas" ganhou força após o tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A medida seria encarada como uma gesto de 'gentileza' com o governo chinês, hoje tido como o maior parceiro comercial do Brasil.

O que é a taxa da blusinha?

Aprovado em 2024, o imposto sobre importação de compras internacionais determina a taxação em transações nas plataformas de e-commerce como Shein e Shopee a partir de US$ 50 (50 dólares). A medida gerou repercussão negativa na época.