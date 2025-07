Maioria dos brasileiros acredita que taxação de Trump não tem justificativa

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

A aplicação da sobretaxa de 50% pelos Estados Unidos as exportações brasileiras, medida anunciada pelo presidente Donald Trump na semana passada, mexeu com a opinião pública no país, fazendo com que ampla maioria dos brasileiros acreditem que as tarifas são injustificadas, conforme aponta a nova pesquisa Pesquisa Latam Pulse Atlas & Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 15.

De acordo com o levantamento, 62,2% dos brasileiros acreditam que a medida adotada contra o Brasil não tem justificativa, antes 36,8% que acreditam que o presidente Trump está correto na decisão.

Para os brasileiros, o motivo da aplicação da sobretaxa por Trump se dá devido a uma retaliação a participação do Brasil no Brics, grupo de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico, totalizando 40,9% que acreditam nisso.

Outros 36,9% alegam que a medida só foi adotada por influência e atuação da família Bolsonaro junto ao presidente norte-americano. Apenas 18,8% acreditam que a taxação seria por retaliação contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre redes sociais americanas.

O levantamento Latam Pulse ouviu 2.841 brasileiros entre os dias 11 e 13 de julho de 2025, por meio da metodologia Atlas RDR, feita pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.



Ameaça a soberania brasileira

O discurso do presidente Lula de que a medida adotada por Trump seria uma afronta à soberania nacional também é defendido por 50,3% dos respondentes da pesquisa. Outros 47,8% dizem que a razão não configura uma ameaça a soberania do Brasil.

A postura do governo Lula foi classificada como adequada por 44,8% dos brasileiros diante as medidas tomadas por Trump. Já 27,5% acham a postura de Lula agressiva e outros 25,2% dizem que o presidente está sendo fraco diante aos EUA.

Acordo com os EUA

Prezando pelo diálogo e uma possível negociação antes de aplicar a Lei da Reciprocidade aos EUA, a postura de Lula também foi avaliada na pesquisa. 47,9% dos entrevistados acreditam que o governo federal tem condições de negociar e chegar a um acordo com Trump para reduzir as taxas, outros 38,8% acham que não.

Impacto econômico

A medida adotada por Trump pode gerar grande impacto na economia brasileira, sobretudo nos setores industriais e agronegócio. Sobre isso, foi questionado na pesquisa qual nível de impacto que o tarifaço causaria e 48,6% alegam que ação de Trump gerou alto impacto no Brasil, 30,8% acreditam em baixo impacto e 14,9% em muito alto impacto. Apenas 2,4%

Os brasileiros também foram questionados se o governo federal deveria retaliar os Estados Unidos diante da decisão de Trump de taxar os produtos do Brasil e a resposta foi de 51,2% SIM e 40,9% NÃO.

Entre as medidas queos respondentes acreditam que deveriam ser adotadas contra os EUA o aumento de tarifa sobre produtos americanos lidera a lista, com 51,2%, seguido de reforçar relações diplomáticas e comerciais com países rivais dos EUA, como no caso da China, com 28,6%. A redução da dependência do dólar figura em terceiro da lista, com 14,5%.

75,7% dos entrevistados dizem que as relações entre Brasil e Estados Unidos ficarão mais mais fracas com a política de aumento de tarifas do governo Trump, ante 18,2% que dizem que ficarão iguais. Somente 1,5% acham que as relações ficarão mais fortes.