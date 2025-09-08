Bolsa argentina despenca após derrota eleitoral do governo Milei

O presidente da Argentina, Javier Milei durante abertura do G20 - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

A derrota histórica do governo Milei nas eleições legislativas do último domingo, 7, na Província de Buenos Aires refletiu na bolsa de valores que despencou com a vitória do peronismo de centro-esquerda, liderado pelo governador Axel Kicillof.

Ao menos, três setores econômicos foram castigados com a perda de força do presidente argentino. Entre eles estão:

Financeiro;

Petroleiro;

Energia.

O Grupo Financiero Galicia caiu 23,57%, enquanto o Supervielle teve uma queda de 23,97%. Já a baixa entre as petroleiras ficaram entre as empresas:

YPF teve perdas de 15,34%;

Vista teve baixa de 8,34%;

E a distribuidora de energia Edenor caiu 20,46%.

O peso, por sua vez, caiu 3,05%, para 1.409 por dólar, com intervenção constante do Tesouro, após atingir um piso intradiário de 1.450 unidades para venda.

Os títulos de dívida pública recuaram em média 4,1%, enquanto o fundo global MSCI Argentina despencou 10% e caminhava para sua maior perda diária desde março de 2020.

Resultado das eleições

O partido do presidente argentino Javier Milei sofreu uma derrota nas eleições legislativas no último domingo, 7, na Província de Buenos Aires, com a vitória do peronismo de centro-esquerda.

A sigla adversária do chefe da Casa Rosa somou 47,2% dos votos durante o pleito contra 33,7% do partido de Milei. Com o resultado, o governador Axel Kicillof vem se consolidando como o nome da oposição para Presidência em 2027.

O peronismo venceu seis dos oito distritos da província frustrando as expectativas do governo Milei, que esperava ao menos, um empate técnico no embate eleitoral.

O revés do argentino acontece após as denúncias de corrupção contra a sua irmã, Karina Milei,que atuava como secretária da presidência.

