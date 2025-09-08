Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Milei é derrotado nas eleições da Província de Buenos Aires

Resultado das eleições consolida governador Axel Kicillof como nome da oposição

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 21:25 h
O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da plenária sobre reforma das instituições no G20.
O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da plenária sobre reforma das instituições no G20. -

O partido do presidente argentino Javier Milei sofreu uma derrota nas eleições legislativas no último domingo, 7, na Província de Buenos Aires, com a vitória do peronismo de centro-esquerda, liderado pelo governador Axel Kicillof.

A sigla adversária do chefe da Casa Rosa somou 47,2% dos votos durante o pleito contra 33,7% do partido de Milei. Com o resultado, o governador Axel Kicillof vem se consolidando como o nome da oposição para Presidência em 2027.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O peronismo venceu seis dos oito distritos da província frustrando as expectativas do governo Milei, que esperava ao menos, um empate técnico no embate eleitoral.

Leia Também:

Suspeita de corrupção, irmã de Milei é investigada na Argentina
Mileide revela segredos do romance com Wesley Safadão
AtlasIntel: Argentina dividida dá sinal de alerta a Milei
Milei avança com decreto contra imigração na Argentina

O revés do argentino acontece após as denúncias de corrupção contra a sua irmã, Karina Milei,que atuava como secretária da presidência.

Cerca de 14 milhões de moradores de Buenos Aires elegeram 46 deputados e 23 senadores provinciais no domingo, divididos em oito seções.

Irmã de Milei é investigada na Argentina

A Justiça fez 16 buscas para reunir provas em uma investigação por um suposto caso de corrupção na Agência Nacional da Pessoa com Deficiência envolvendo a irmã do presidente Javier Milei, informaram fontes judiciais à agência France-Presse (AFP).

A investigação teve início depois da divulgação de supostos áudios do ex-dirigente da agência Diego Spagnuolo, removido do cargo na quinta-feira, nos quais faz referência a subornos e menciona Karina Milei, secretária da Presidência, entre outros funcionários de alto escalão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Argentina Javier Milei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da plenária sobre reforma das instituições no G20.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da plenária sobre reforma das instituições no G20.
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da plenária sobre reforma das instituições no G20.
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

O presidente da Argentina, Javier Milei, participa da plenária sobre reforma das instituições no G20.
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

x