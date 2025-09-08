MUNDO
Milei é derrotado nas eleições da Província de Buenos Aires
Resultado das eleições consolida governador Axel Kicillof como nome da oposição
O partido do presidente argentino Javier Milei sofreu uma derrota nas eleições legislativas no último domingo, 7, na Província de Buenos Aires, com a vitória do peronismo de centro-esquerda, liderado pelo governador Axel Kicillof.
A sigla adversária do chefe da Casa Rosa somou 47,2% dos votos durante o pleito contra 33,7% do partido de Milei. Com o resultado, o governador Axel Kicillof vem se consolidando como o nome da oposição para Presidência em 2027.
O peronismo venceu seis dos oito distritos da província frustrando as expectativas do governo Milei, que esperava ao menos, um empate técnico no embate eleitoral.
O revés do argentino acontece após as denúncias de corrupção contra a sua irmã, Karina Milei,que atuava como secretária da presidência.
Cerca de 14 milhões de moradores de Buenos Aires elegeram 46 deputados e 23 senadores provinciais no domingo, divididos em oito seções.
Irmã de Milei é investigada na Argentina
A Justiça fez 16 buscas para reunir provas em uma investigação por um suposto caso de corrupção na Agência Nacional da Pessoa com Deficiência envolvendo a irmã do presidente Javier Milei, informaram fontes judiciais à agência France-Presse (AFP).
A investigação teve início depois da divulgação de supostos áudios do ex-dirigente da agência Diego Spagnuolo, removido do cargo na quinta-feira, nos quais faz referência a subornos e menciona Karina Milei, secretária da Presidência, entre outros funcionários de alto escalão.
