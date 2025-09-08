Menu
CHANCE ÚNICA

Nome sujo? Serasa oferece até 99% de desconto nesta terça-feira, 9

Dívidas podem ser negociadas nos Correios, no site, no app e pelo WhatsApp

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/09/2025 - 23:25 h
Dívidas só podem ser negociadas nessa terça-feira, 9
Dívidas só podem ser negociadas nessa terça-feira, 9 -

"Peguei um empréstimo em uma loja e estou com uma dívida de quase R$ 4 mil, há mais de três anos. Já tentei pagar, mas eles não baixam [o valor], já está até no Serasa. As condições que me oferecem, não dão para mim, sou aposentada. Essa notícia é muito boa, amanhã, vou no Correio cedinho tentar negociar". Afirma dona Maria Angélica Santos, 69 anos, ao falar sobre a iniciativa que a Serasa realizará nesta terça-feira, 9, em todo o país.

A dívida da aposentada pode estar entre as mais de 10 milhões que estarão disponíveis para negociação, somente nessa terça-feira, em mais de 6 mil agências dos Correios, no site e no aplicativo da Serasa e também no WhatsApp oficial. Em Salvador, as negociações podem ser feitas na Agência dos Correios Central, na Praça da Inglaterra, no edifício Sede dos Correios, Térreo, no bairro do Comércio.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ação, que reúne mais de 1,6 mil empresas, está sendo oferecida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Grandes bancos, varejistas, concessionárias de água, luz e gás e financeiras também estão entre os estabelecimentos envolvidos nos acordos.

Os consumidores com pendências financeiras poderão renegociar suas dívidas com até 99% de desconto. Segundo informações da Serasa, cerca de 2,3 milhões de brasileiros têm direito ao desconto máximo nesta campanha, considerada a maior já realizada pela Serasa em volume de ofertas. Confira as condições.

Números expressivos

De acordo com levantamento da Serasa, de janeiro a julho desse ano, foram registrados mais de 672 mil acordos fechados com 99% de desconto, um crescimento de 7,94% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados mostram o aumento do interesse da população em limpar o nome e retomar o controle da vida financeira.

Leia Também:

Bolsa argentina despenca após derrota eleitoral do governo Milei
Do simples ao luxo: pratos marrons da Duralex podem valer R$ 50 mil
Valor impressionante! Revelado quanto custa a estátua da Havan

Onde e como negociar

Os acordos podem ser feitos nos seguintes canais oficiais:

  • Site: serasalimpanome.com.br
  • Aplicativo Serasa: disponível para Android e iOS
  • WhatsApp oficial: (11) 99575-2096
  • Agências dos Correios: atendimento presencial com taxa de R$ 4,60 por acordo e R$ 3,30 para reimpressão de boletos

Como fazer a negociação pelo aplicativo da Serasa:

  1. Baixe o app e cadastre-se:

Faça o download do app Serasa, digite seu CPF e complete o cadastro. O sistema irá exibir suas dívidas e o seu Serasa Score

2. Consulte as ofertas:

Clique em “Ver ofertas” para visualizar os descontos disponíveis. Escolha uma dívida para negociar.

3. Revise e conclua o acordo:

Selecione a melhor condição de pagamento, escolha entre boleto ou Pix, revise as informações e finalize o acordo.

4. Realize o pagamento:

Copie a chave Pix ou o código do boleto e efetue o pagamento pelo seu banco para garantir o desconto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

