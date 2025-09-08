Nome sujo? Serasa oferece até 99% de desconto nesta terça-feira, 9

Dívidas só podem ser negociadas nessa terça-feira, 9 - Foto: Reprodução | Agência Brasil

"Peguei um empréstimo em uma loja e estou com uma dívida de quase R$ 4 mil, há mais de três anos. Já tentei pagar, mas eles não baixam [o valor], já está até no Serasa. As condições que me oferecem, não dão para mim, sou aposentada. Essa notícia é muito boa, amanhã, vou no Correio cedinho tentar negociar". Afirma dona Maria Angélica Santos, 69 anos, ao falar sobre a iniciativa que a Serasa realizará nesta terça-feira, 9, em todo o país.

A dívida da aposentada pode estar entre as mais de 10 milhões que estarão disponíveis para negociação, somente nessa terça-feira, em mais de 6 mil agências dos Correios, no site e no aplicativo da Serasa e também no WhatsApp oficial. Em Salvador, as negociações podem ser feitas na Agência dos Correios Central, na Praça da Inglaterra, no edifício Sede dos Correios, Térreo, no bairro do Comércio.

A ação, que reúne mais de 1,6 mil empresas, está sendo oferecida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Grandes bancos, varejistas, concessionárias de água, luz e gás e financeiras também estão entre os estabelecimentos envolvidos nos acordos.

Os consumidores com pendências financeiras poderão renegociar suas dívidas com até 99% de desconto. Segundo informações da Serasa, cerca de 2,3 milhões de brasileiros têm direito ao desconto máximo nesta campanha, considerada a maior já realizada pela Serasa em volume de ofertas. Confira as condições.

Números expressivos

De acordo com levantamento da Serasa, de janeiro a julho desse ano, foram registrados mais de 672 mil acordos fechados com 99% de desconto, um crescimento de 7,94% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados mostram o aumento do interesse da população em limpar o nome e retomar o controle da vida financeira.

Onde e como negociar

Os acordos podem ser feitos nos seguintes canais oficiais:

Site: serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa: disponível para Android e iOS

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096

Agências dos Correios: atendimento presencial com taxa de R$ 4,60 por acordo e R$ 3,30 para reimpressão de boletos

Como fazer a negociação pelo aplicativo da Serasa:

Baixe o app e cadastre-se:

Faça o download do app Serasa, digite seu CPF e complete o cadastro. O sistema irá exibir suas dívidas e o seu Serasa Score

2. Consulte as ofertas:

Clique em “Ver ofertas” para visualizar os descontos disponíveis. Escolha uma dívida para negociar.

3. Revise e conclua o acordo:

Selecione a melhor condição de pagamento, escolha entre boleto ou Pix, revise as informações e finalize o acordo.

4. Realize o pagamento:

Copie a chave Pix ou o código do boleto e efetue o pagamento pelo seu banco para garantir o desconto.