CHANCE ÚNICA
Nome sujo? Serasa oferece até 99% de desconto nesta terça-feira, 9
Dívidas podem ser negociadas nos Correios, no site, no app e pelo WhatsApp
Por Andrêzza Moura
"Peguei um empréstimo em uma loja e estou com uma dívida de quase R$ 4 mil, há mais de três anos. Já tentei pagar, mas eles não baixam [o valor], já está até no Serasa. As condições que me oferecem, não dão para mim, sou aposentada. Essa notícia é muito boa, amanhã, vou no Correio cedinho tentar negociar". Afirma dona Maria Angélica Santos, 69 anos, ao falar sobre a iniciativa que a Serasa realizará nesta terça-feira, 9, em todo o país.
A dívida da aposentada pode estar entre as mais de 10 milhões que estarão disponíveis para negociação, somente nessa terça-feira, em mais de 6 mil agências dos Correios, no site e no aplicativo da Serasa e também no WhatsApp oficial. Em Salvador, as negociações podem ser feitas na Agência dos Correios Central, na Praça da Inglaterra, no edifício Sede dos Correios, Térreo, no bairro do Comércio.
A ação, que reúne mais de 1,6 mil empresas, está sendo oferecida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. Grandes bancos, varejistas, concessionárias de água, luz e gás e financeiras também estão entre os estabelecimentos envolvidos nos acordos.
Os consumidores com pendências financeiras poderão renegociar suas dívidas com até 99% de desconto. Segundo informações da Serasa, cerca de 2,3 milhões de brasileiros têm direito ao desconto máximo nesta campanha, considerada a maior já realizada pela Serasa em volume de ofertas. Confira as condições.
Números expressivos
De acordo com levantamento da Serasa, de janeiro a julho desse ano, foram registrados mais de 672 mil acordos fechados com 99% de desconto, um crescimento de 7,94% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados mostram o aumento do interesse da população em limpar o nome e retomar o controle da vida financeira.
Leia Também:
Onde e como negociar
Os acordos podem ser feitos nos seguintes canais oficiais:
- Site: serasalimpanome.com.br
- Aplicativo Serasa: disponível para Android e iOS
- WhatsApp oficial: (11) 99575-2096
- Agências dos Correios: atendimento presencial com taxa de R$ 4,60 por acordo e R$ 3,30 para reimpressão de boletos
Como fazer a negociação pelo aplicativo da Serasa:
- Baixe o app e cadastre-se:
Faça o download do app Serasa, digite seu CPF e complete o cadastro. O sistema irá exibir suas dívidas e o seu Serasa Score
2. Consulte as ofertas:
Clique em “Ver ofertas” para visualizar os descontos disponíveis. Escolha uma dívida para negociar.
3. Revise e conclua o acordo:
Selecione a melhor condição de pagamento, escolha entre boleto ou Pix, revise as informações e finalize o acordo.
4. Realize o pagamento:
Copie a chave Pix ou o código do boleto e efetue o pagamento pelo seu banco para garantir o desconto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes