POLÍTICA
INTIMIDAÇÃO?

Banheiros químicos são incendiados durante voto de Moraes no STF

Polícia investiga o caso

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

09/09/2025 - 15:28 h | Atualizada em 09/09/2025 - 18:32
Incêndio em banheiros químicos
Incêndio em banheiros químicos -

Dez banheiros químicos foram incendiados em Brasília, nesta terça-feira, 9, durante a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

O caso foi repudiado pelo deputado federal Túlio Gadelha (Sustentabilidade) e a ex-deputada Manuela D’Ávila (sem partido) que usaram as redes sociais para comentar o caso. Para a ex-parlamentar, a ação deve ser interpretada como uma forma de “intimidação”.

“Enquanto o ministro Alexandre de Moraes lia seu voto, banheiros químicos foram incendiados na Esplanada, em Brasília, como forma de intimidação. Mais uma vez tentam intimidar nossa democracia com base na violência. Mas nada irá mudar o destino de Bolsonaro e seus comparsas. Sem anistia!”, escreveu Manuela.

Já Gadelha diz que o ato é um modus operandi usado pelos apoiadores do ex-presidente.

“Mais uma vez Brasília em chamas. Agora por conta de bolsonaristas que atearam fogo em banheiros químicos enquanto o ministro Alexandre de Moraes fazia a leitura do seu voto. Trabalham contra nosso povo, depredam, cometem crimes para tentar intimidar as instituições. É o bolsonarismo mostrando sua face”, disse o parlamentar.

O incêndio foi registrado no fim da manhã de hoje, por volta das 11h30, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo. O caso aconteceu a cerca de 2 km da Suprema Corte.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal determinou a realização de perícia da Polícia Civil para apurar a causa do fogo.

Veja fotos

  • Incêndio banheiro químico
    Incêndio banheiro químico |
  • Incêndio banheiro químico
    Incêndio banheiro químico |
  • Banheiros químicos
    Banheiros químicos |
  • Incêndio nos banheiros químicos
    Incêndio nos banheiros químicos |
Incêndio banheiro químico Incêndio banheiro químico Banheiros químicos Incêndio nos banheiros químicos

Voto de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma do STF, votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais sete integrantes do núcleo central da trama golpista, nesta terça-feira, 9.

"Os réus tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, com claro intuito de manutenção do seu grupo político do poder"

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O grupo pode ser condenado caso três ministros votem a favor da condenação.

Os réus respondem pelos seguintes crimes

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado.

x