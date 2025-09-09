Alexandre de Moraes classifica atos de Bolsonaro como retrocesso à condição colonial

Julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Em seu voto durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, nesta terça-feira, 9, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que os atos do ex-presidente podem marcar um retrocesso sem precedentes na história do Brasil.

“Eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira — só que não mais de Portugal”, disse Moraes.

A fala faz referência tanto à reunião no Palácio da Alvorada, quando Bolsonaro, ainda presidente, convocou embaixadores para questionar a lisura das eleições, quanto à atual relação entre Brasil e Estados Unidos.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

