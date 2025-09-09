Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Moraes critica Augusto Heleno por desrespeito à independência judicial

Moraes criticou Augusto Heleno por tentativa de interferir no livre exercício do Poder Judiciário durante o governo Bolsonaro

Flávia Requião

Por Flávia Requião

09/09/2025 - 10:55 h | Atualizada em 09/09/2025 - 11:27
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes

Durante o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou sobre as evidências contra Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Moraes afirmou que o aliado de Bolsonaro não tentou disfarçar a intenção de interferir no livre exercício do Poder Judiciário.

Não há nem aqui o disfarce de que se tenta impedir o livre exercício do Poder Judiciário
Alexandre de Moraes - ministro do Supremo Tribunal Federal

A declaração ocorreu após Moraes citar uma resposta de Heleno a seu advogado: “Era preciso que a Advocacia-Geral da União reunisse meios para se contrapor a esse tipo de acontecimentos, que estavam praticamente impedindo uma série de ações do governo.”

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Alexandre de Moraes Augusto Heleno democracia interferência judicial Jair Bolsonaro julgamento de golpe poder judiciário STF supremo tribunal federal

