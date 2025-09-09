POLÍTICA
Moraes critica Augusto Heleno por desrespeito à independência judicial
Moraes criticou Augusto Heleno por tentativa de interferir no livre exercício do Poder Judiciário durante o governo Bolsonaro
Por Flávia Requião
Durante o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou sobre as evidências contra Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Moraes afirmou que o aliado de Bolsonaro não tentou disfarçar a intenção de interferir no livre exercício do Poder Judiciário.
Não há nem aqui o disfarce de que se tenta impedir o livre exercício do Poder Judiciário
A declaração ocorreu após Moraes citar uma resposta de Heleno a seu advogado: “Era preciso que a Advocacia-Geral da União reunisse meios para se contrapor a esse tipo de acontecimentos, que estavam praticamente impedindo uma série de ações do governo.”
Julgamento
A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
