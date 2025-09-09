Defesas tiveram total acesso às provas, alega Moraes

Moraes dá o primeiro voto do julgamento na Primeira Turma - Foto: Gustavo Moreno/STF

Relator no julgamento da trama golpista articulada após as eleições de 2022, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou a tese de que as defesas não tiveram acesso às provas do processo.

Todas as provas para o oferecimento da denúncia, absolutamente todas as provas usadas por esses julgadores, todas elas estão no processo desde o início, e as defesas tiveram total acesso Alexandre de Moraes

Moraes, que dá o primeiro voto do julgamento na Primeira Turma, afirmou que todas as provas estiveram disponíveis, desde a etapa da oferta da denúncia, até as utilizadas pela Corte para a formação de um juízo. O magistrado ainda pontuou que os novos desdobramentos não serão utilizados pelos ministros da Corte para a elaboração dos votos.

"Afasto a nulidade reiterada pelas defesas de que houve cerceamento de dafesa por não ter tempo de analisar os megabytes que a polícia apreeendeu. Quero relembrar que todas as provas para o oferecimento da denúncia, absolutamente todas as provas usadas por esses julgadores, todas elas estão no processo desde o início, e as defesas tiveram total acesso", afirmou Mores, que continuou.

"Essas novas provas que não foram utilizadas pela PGR e por nenhum dos ministros e não serão usadas para formar um juízo condenatório", disparou Moraes.

Na última semana, a defesa de Bolsonaro apontou dificuldades no acesso às provas obtidas durante o processo.

“Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram e não tivemos acesso à prova durante a instrução. Quero fazer às vossas excelências que, em 34 anos, é a primeira vez que venho à tribuna com toda a humildade: eu não conheço a íntegra desse processo. O conjunto da prova eu não conheço", pontuou Celso Sanchez Vilardi.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.