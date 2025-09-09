POLÍTICA
Moraes defende que tentativa de golpe contra a democracia é indiscutível
Ministro reforça que o julgamento do STF analisa a autoria dos crimes imputados aos réus
Por Flávia Requião
Em leitura de voto na abertura do terceiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus, nesta terça-feira, 9, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enfatizou que o julgamento não discute a ocorrência das tentativas de golpe ou de abolição do Estado democrático de direito, mas sim a autoria dos crimes imputados aos réus.
No discurso, Moraes ressaltou que a materialidade dos delitos foi reconhecida em mais de 474 ações penais, com ampla confirmação pelo plenário e pela Primeira Turma do STF.
O que se analisa aqui é se os réus participaram dessas infrações. Não há dúvida de que houve tentativa de abolição do Estado democrático de direito, tentativa de golpe, organização criminosa e dano ao patrimônio público
Leia Também:
O relator destacou que todas essas questões já foram reconhecidas anteriormente, e voltou a reforçar que o foco do julgamento atual é determinar a responsabilidade individual de cada acusado. Moraes reforçou que a análise da autoria é fundamental para a conclusão do processo, mantendo a clareza entre a materialidade dos fatos e a responsabilidade dos réus.
Julgamento
A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Assista à transmissão ao vivo no A TARDE Play:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes