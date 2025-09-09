Eduardo Bolsonaro faz ameaça a família de Moraes: “Vou atrás de vocês”

Eduardo Bolsonaro, deputado federal - Foto: Tv Câmara/Youtube

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e a sua família durante uma live nas redes sociais no último domingo, dia 7 de setembro.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, após as celebrações do Dia da Independência do Brasil, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que vai “atrás de cada um” dos familiares do magistrado.

"Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e, depois dela, quem em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês", esbravejou o parlamentar.

Na mesma publicação, ele escreveu que pode ter se excedido no comentário. “As palavras mais duras existem para isso mesmo. Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro, afirmou.

Posso te me excedido no final, mas as palavras mais duras existem para isso mesmo. Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro.



🎥 Trechos da videochamada para Curitiba e Porto Alegre. pic.twitter.com/1TSlwoHBzp — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 8, 2025

O deputado está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. No país norte-americano ele tentar influenciar o governo Donald Trump a adotar medidas para interferir no processo contra o seu pai, que está sendo julgado no STF por acusação de tramar um golpe de Estado.

Desde então, o governo Trump taxou produtos brasileiros em 50%, adotou sanções econômicas por meio da Lei Magnitsky a Moraes e cassou vistos de outros minsitros do STF.

Nova ameaça

A Casa Branca voltou a fazer ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 8, ao citar o 203° aniversário da Independência do Brasil, comemorado no último domingo, 7.

Em uma publicação nas redes sociais, o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos EUA afirmou que o governo americano pode adotar novas medidas de retaliação contra o magistrado, já sancionado na Lei Magnitsky, caso ele tome decisões que vão de encontro com o que é defendido por Donald Trump.

"Ontem marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Em nome do ministro Alexandre de Moraes e dos indivíduos cujos abusos de autoridade minaram essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis", escreveu em uma publicação no X.