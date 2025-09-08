“Quem trama golpe e assassinato não pode ficar impune”, diz Rui Costa

Ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Ailton Fernandes | Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta segunda-feira, 8, que é contra o pedido de impunidade aos envolvidos na trama golpista, que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a se tornar réu em julgamento que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Me junto àqueles que acham que não deve ter impunidade a aqueles que tramam golpe de Estado a quem trama assassinato de outras pessoas. Acho que a Justiça deve estabelecer a medida devida para cada um”, afirmou Rui, em entrevista à GloboNews.

O chefe da pasta também demonstrou o seu posicionamento contrário ao pedido de anista aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023, quando houve a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao prédio dos Três Poderes.

“Eu entendo que em um país em que se reclama muito sobre a criminalidade, os erros, seja ele de que natureza for, toda vez que você aposta na impunidade, que é irmã gêmea da criminalidade”, disse o gestor, alegando que a sua opinião pessoal se assemelha ao do governo.

As declarações do chefe da Casa Civil surge um dia após aos intensos protestos de aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Brasil com pedidos de anistia, exibições de bandeiras dos Estados Unidos (EUA) e Israel, e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, ele voltou a criticar a veemente defesa dos aliados e apoiadores do ex-chefe do Planalto e mencionou o plano dos 'kids preto' que envolvia o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao presidente Lula (PT) e ao vice Geraldo Alckmin (PSB).

“Não é possível que alguém previamente, antes mesmo do julgamento, esteja defendendo abertamente a impunidade daqueles que planejaram, chegaram a fazer vigia de ministro da Suprema Corte, do presidente e vice eleito, com a intenção de assassiná-los, que essas pessoas não respondem aos crimes cometidos”, afirmou Rui.

Rui condena bandeira dos EUA no 7 de Setembro

O ministro Rui Costa também voltou a falar sobre o uso da bandeira dos EUA nas maifestação do 7 de Setembro, protagonizada pelos aliados de Bolsonaro. Mais cedo, o considerado braço direito de Lula (PT) demonstrou indignação com o caso.

“O dia de ontem deixou claro para a população brasileira de que lado cada um de nós está! Nunca vi, na história da humanidade, políticos que, no dia da independência de um país, erguessem a bandeira de outra nação — justamente uma nação que adotou medidas para destruir empregos, empresas e a economia do Brasil”, publicou o minsitro no X, antigo Twitter.