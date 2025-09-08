REAÇÃO
Gilmar Mendes reage a ataque de Tarcísio contra o STF
Governador de São Paulo subiu o tom contra a Suprema Corte em manifestação bolsonarista
Por Anderson Ramos
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reagiu aos ataques que o governador de Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez contra a Corte durante ato em apoio a Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, no domingo, 7.
Cotado para ser o sucessor do ex-presidente nas eleições de 2026, Tarcísio subiu o tom contra Alexandre de Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país", declarou o governador.
Leia Também:
Em resposta, o decano do STF afirmou que não há no Brasil “ditadura da toga”, tampouco ministros agindo como tiranos. “O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”, publicou Gilmar no X, antigo Twitter.
“O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam”, complementou.
No Dia da Independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil “ditadura da toga”, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do…— Gilmar Mendes (@gilmarmendes) September 7, 2025
Semana de julgamento
A declaração de Tarcísio acontece na reta final do julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus denunciados por tramaram um golpe de Estado no Brasil. A sentença dos acusados deve ser proferida na sexta-feira, 12.
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes