Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Primeiros dias do julgamento de Bolsonaro: veja momentos marcantes

Entre sustentações, críticas e polêmicas, veja os principais acontecimentos que marcaram o início do julgamento no STF

Flávia Requião

Por Flávia Requião

04/09/2025 - 6:57 h | Atualizada em 04/09/2025 - 11:47
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro -

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, na última terça-feira, 2, o julgamento da ação penal relacionada ao suposto plano de golpe contra o resultado da eleição de 2022. Até ontem, foram realizadas duas sessões nesta semana, e os trabalhos serão retomados na próxima terça-feira, quando começarão as votações dos ministros.

Sobre o julgamento

Terça:

Quarta:

  • o segundo dia do julgamento, terminou por volta das 12h50 com sessão apenas pela manhã. O dia teve a sustentação oral das defesas dos quatro últimos réus no processo - incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
  • defesa de Augusto Heleno – criticou atuação do ministro Moraes, alegando postura ativa de investigar testemunhas, destacou que Heleno se distanciou de Bolsonaro na metade final do mandato, afastando-o do suposto plano golpista. Negou envolvimento do general nas espionagens da Abin, contestando a denúncia da PGR. Sobre anotações encontradas com Heleno: não seriam um “encadeamento lógico de ideias”.
  • defesa de Jair Bolsonaro – afirmou que Bolsonaro foi “dragado” para fatos como ataques de 8 de Janeiro e plano “Punhal Verde e Amarelo”, sem participação efetiva. Questionou a delação do tenente-coronel Mauro Cid, apontando omissões e contradições, e criticou postura da PGR. Destacou que Bolsonaro determinou a transição para Lula e disse desconhecer a íntegra do processo.
  • defesa de Paulo Sérgio Nogueira – destacou que o ex-ministro tentou demover Bolsonaro de aderir a grupos radicais após a eleição de 2022 e convencer o presidente a não seguir conselhos desses grupos. Expressou receio de adesão de militares do alto escalão às manifestações pós-eleição.

Próximos passos

O terceiro dia do julgamento da ação penal que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acontecerá no próximo dia 9 de setembro, no Supremo Tribunal Federal (STF). Após o encerramento da segunda sessão nesta quarta, 3, o processo terá uma pausa de cinco dias antes da continuidade.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, o STF reservou cinco sessões para o julgamento. Duas já foram realizadas:

  • 2/9, terça-feira (9h-19h)
  • 3/9, quarta-feira (9h-12h)

E as próximas agendadas são:

  • 9/9, terça-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.
  • 10/9, quarta-feira (9h-12h)
  • 12/9, sexta-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.

Leia Também:

Bolsonaro no STF: defesa alega inocência de Walter Braga Netto
Nogueira atuou para demover Bolsonaro de golpe, diz advogado
Defesa de Bolsonaro contesta tese de minuta do golpe durante julgamento
Bolsonaro no STF: “Tentativa da tentativa não pode ser punida”

Na sessão do dia 9, terão início os votos dos ministros. A sequência prevista é: Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

A previsão inicial é de que o julgamento dure cinco dias, mas o prazo pode ser estendido. O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, tem a prerrogativa de alongar a programação em duas situações:

  • caso algum ministro peça vista, o que suspende a análise por até 90 dias;
  • caso as sessões se estendam além das 19h na última data prevista, quando caberá a Zanin remarcar novas sessões para a conclusão.

Confira quem são os réus do núcleo 1 da trama golpista:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e
  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde ontem o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro julgamento Bolsonaro STF supremo tribunal federal tentativa de golpe tentativa de golpe de Estado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Bolsonaro
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Jair Bolsonaro
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Jair Bolsonaro
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Jair Bolsonaro
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x