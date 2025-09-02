POLÍTICA
Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento
Ex-chefe do Planalto está em prisão domiciliar
Por Cássio Moreira
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou estar acompanhando o seu julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que acontece nesta terça-feira, 2.
O ex-chefe do Palácio do Planalto surgiu no lado externo de sua residência, em Brasília, e falou rapidamente com a imprensa.
Questionado pelos jornalistas presente nos arredores de sua casa, Bolsonaro respondeu: "Estou acompanhando", afirmou o ex-presidente da República, mas logo em seguida se recolheu.
Leia Também:
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, após decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Ele está proibido de conceder entrevistas.
Julgamento de Bolsonaro
A Primeira Turma do STF iniciou, nesta terça-feira, 2, o julgamento do 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.
O grupo responde pelos seguintes crimes:
- Golpe de Estado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado.
Veja Bolsonaro na frente de casa
Acompanhe o julgamento em tempo real:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes