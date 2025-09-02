Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Ex-chefe do Planalto está em prisão domiciliar

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/09/2025 - 16:08 h | Atualizada em 02/09/2025 - 16:21
Bolsonaro permanece em prisão domiciliar
Bolsonaro permanece em prisão domiciliar -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou estar acompanhando o seu julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que acontece nesta terça-feira, 2.

O ex-chefe do Palácio do Planalto surgiu no lado externo de sua residência, em Brasília, e falou rapidamente com a imprensa.

Questionado pelos jornalistas presente nos arredores de sua casa, Bolsonaro respondeu: "Estou acompanhando", afirmou o ex-presidente da República, mas logo em seguida se recolheu.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, após decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Ele está proibido de conceder entrevistas.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF iniciou, nesta terça-feira, 2, o julgamento do 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

O grupo responde pelos seguintes crimes:

  • Golpe de Estado
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Organização criminosa armada
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Veja Bolsonaro na frente de casa

Acompanhe o julgamento em tempo real:

Ver todas

x