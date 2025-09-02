Bolsonaro no STF: PGR diz que Bolsonaro e Defesa já articulavam golpe

Paulo Gonet, procurador-geral da República - Foto: Antonio Augusto/STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta terça-feira, 2, durante o julgamento que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, que não é necessário “esforço intelectual extraordinário” para reconhecer que os réus participaram de uma tentativa de golpe de Estado.

Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso Paulo Gonet - procurador-geral da República

O discurso de Gonet iniciou após o término da leitura do relatório do processo, realizado em cerca de 1h40 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Acompanhe o julgamento em tempo real: