Bolsonaro no STF: Moraes abre julgamento e destaca força da democracia

“O julgamento que se inicia hoje é o legítimo exercício de nossa competência penal, conferida pela Constituição de 1988”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes, ao abrir a sessão, na manhã desta terça-feira, 2, que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, no âmbito de investigação sobre um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Moraes lembrou que a sessão acontece em um momento simbólico, onde o Brasil completa quase 37 anos da Constituição e 40 anos da redemocratização, com instituições fortes, democracia consolidada, economia em crescimento e sociedade civil atuante.

Não foram anos de tranquilidade, mas as balizas da Constituição impediram retrocessos significativos Alexandre de Moraes - ministro do STF

A sessão envolve o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O caso está sendo analisado na manhã desta terça pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

