POLÍTICA
Bolsonaro no STF: Moraes abre julgamento e destaca força da democracia

“Legítimo exercício da competência penal”, afirmou ministro ao abrir o julgamento de Bolsonaro e sete réus, destacando o papel da Constituição de 1988

Flávia Requião

Por Flávia Requião

02/09/2025 - 9:34 h | Atualizada em 02/09/2025 - 10:00
Imagem ilustrativa da imagem Bolsonaro no STF: Moraes abre julgamento e destaca força da democracia
-

“O julgamento que se inicia hoje é o legítimo exercício de nossa competência penal, conferida pela Constituição de 1988”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes, ao abrir a sessão, na manhã desta terça-feira, 2, que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, no âmbito de investigação sobre um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Moraes lembrou que a sessão acontece em um momento simbólico, onde o Brasil completa quase 37 anos da Constituição e 40 anos da redemocratização, com instituições fortes, democracia consolidada, economia em crescimento e sociedade civil atuante.

Não foram anos de tranquilidade, mas as balizas da Constituição impediram retrocessos significativos
Alexandre de Moraes - ministro do STF

A sessão envolve o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O caso está sendo analisado na manhã desta terça pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

