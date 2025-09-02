Bolsonaro no STF: ministra de Lula comemora julgamento

Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começa a ser julgado nesta terça-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Gleisi Hoffmann (PT) celebrou nas redes sociais o início do processo que pode culminar na prisão de Bolsonaro.

Em um post no X, antigo Twitter, Gleisi afirmou que o julgamento marca um encontro do Brasil com a Democracia, e ressaltou que está nas mãos da Justiça a decisão final sobre o destino de Bolsonaro e dos demais participantes da trama golpista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Brasil tem hoje um encontro marcado com a democracia. O julgamento da ação penal do golpe pelo Supremo Tribunal Federal marca o fim de um ciclo histórico, em que permaneciam impunes os que atentavam contra o estado de direito e os governos eleitos pelo povo em nosso país Gleisi Hoffmann - Ministra da Secretaria de Relações Institucionais

"Todos os ritos do devido processo legal, a presunção de inocência e o direito de defesa foram rigorosamente observados, o que jamais teria acontecido sob as ditaduras do passado ou naquela que os réus, civis e militares, tentaram nos impor. Agora, a Justiça terá a palavra final. Que seja para afirmar ao Brasil e ao mundo que a era dos golpes e do arbítrio acabou", completou Gleisi Hoffmann.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O 'núcleo 1', como é chamado o grupo que conta com mais oito réus, responde pelos seguintes crimes: