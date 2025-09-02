Menu
COINCIDÊNCIA?

Bolsonaro no STF: Tarcísio vai a Brasília em dia julgamento

Até o momentonão há nenhum pedido para que Tarcísio visite Bolsonaro ou acompanhe o julgamento de forma presencial

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 8:39 h
Tarcísio de Freitas vai tem viagem marcada para a capital federal nesta terça-feira, 2.
Tarcísio de Freitas vai tem viagem marcada para a capital federal nesta terça-feira, 2.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Brasília, nesta terça-feira, 2. A data coincide com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus na ação penal do plano de golpe, analisada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Apesar da agenda em Brasília, não há, até o momento, nenhum pedido para que Tarcísio visite Bolsonaro ou acompanhe o julgamento de forma presencial. Na agenda oficial na capital federal, há apenas uma reunião com o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval Feitosa, às 15h.

Aliados afirmam que o governador pretende tentar agendas na capital federal sobre a pauta da anistia. Até aqui, no entanto, não há nada marcado com figuras essenciais para fazer o tema andar, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Pessoas próximas de Tarcísio ouvidas sob reserva pela CNN afirmam que o tema da anistia foi delegado ao governador pelo próprio Bolsonaro.

Bolsonaro no STF julgamento de Bolsonaro Tarcísio de Freitas

