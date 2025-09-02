Bolsonaro no STF: oposição a Lula mira atos do 7 de Setembro

Bolsonaro - Foto: Ton Molina/STF/09-06-2025

A oposição no Congresso Nacional pretende aproveitar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que começa nesta terça-feira, 2, para reforçar e atrair apoiadores aos atos de domingo, 7 de Setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil.

O grupo avalia internamente que a condenação do ex-presidente é dada como certa e a dúvida é apenas a pena a ser definida — que pode chegar a 43 anos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa hoje a julgar Bolsonaro e mais sete réus na investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O caso está sendo analisado pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Ao todo, foram reservadas cinco sessões para o julgamento, que devem ocorrer nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro e os réus não precisarão comparecer presencialmente ao julgamento na Suprema Corte.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), confirmou que irá acompanhar o julgamento.“Vou assistir, sim, apesar de achar que o jogo já está jogado. Não há nenhuma imparcialidade nesse julgamento.”

Para ele, ex-ministro no governo Bolsonaro, o julgamento é “político” e parcial. “A gente está assistindo a uma situação em que não há justiça, há 'justiçamento'. O problema não é técnico, não é jurídico, é eminentemente político. ”

Na Câmara, a oposição deve se reunir na manhã de hoje para o encontro semanal do grupo. Nas últimas semanas, os líderes da bancada mantiveram em sigilo as estratégias sobre a postura que adotarão durante o julgamento.

Deve ocorrer uma ampla convocação de apoiadores para os atos do 7 de Setembro, principalmente pelas redes sociais, segundo indicou o deputado Zé Trovão (PL-SC). "Esse julgamento vai ser o grande combustível para o 7 de setembro. Quanto mais absurdos saírem no decorrer, isso vai fortalecendo mais o movimento. Não existe como minimizar, não tem como minimizar nenhum ponto. Todos eles são graves e são perigosos", disse à CNN.