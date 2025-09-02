Menu
JUSTIÇA

Bolsonaro no STF: julgamento terá esquema de segurança especial

Medida tem intuito de coibir possíveis ataques à Corte

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

02/09/2025 - 7:30 h | Atualizada em 02/09/2025 - 7:59
Prédio do STF
Prédio do STF -

Com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus na trama golpista, nesta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Praça dos Três Poderes receberá um novo esquema de segurança.

A operação, para evitar qualquer tipo de ataque no entorno da Corte ou nos outros prédios no local, acontecerá da seguinte maneira:

  • Drones equipados com imagem térmica, permitindo varreduras diurnas e noturnas;
  • Vigilância contínua do perímetro;
  • Célula Presencial Integrada de Inteligência.

A ação será conduzida pela Polícia Judicial do STF junto com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF).

Os agentes também foram orientados a coibir qualquer tipo de manifestação ou aglomerações no local.

Até quando vai durar o esquema?

O esquema de segurança na Suprema Corte segue até o dia 12 de setembro, quando está previsto o encerramento do julgamento do ex-presidente e de outros sete réus.

Segurança na Praça dos Três Poderes

Na Praça dos Três Poderes, o policiamento será ampliado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2).

O monitoramento poderá incluir abordagens e revistas em mochilas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e bloqueios na área.

Esplanada dos Ministérios

Até o momento, não estão previstas interdições na Esplanada dos Ministérios.

