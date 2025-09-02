JUSTIÇA
Bolsonaro no STF: julgamento terá esquema de segurança especial
Medida tem intuito de coibir possíveis ataques à Corte
Por Gabriela Araújo
Com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus na trama golpista, nesta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Praça dos Três Poderes receberá um novo esquema de segurança.
A operação, para evitar qualquer tipo de ataque no entorno da Corte ou nos outros prédios no local, acontecerá da seguinte maneira:
- Drones equipados com imagem térmica, permitindo varreduras diurnas e noturnas;
- Vigilância contínua do perímetro;
- Célula Presencial Integrada de Inteligência.
A ação será conduzida pela Polícia Judicial do STF junto com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF).
Leia Também:
Os agentes também foram orientados a coibir qualquer tipo de manifestação ou aglomerações no local.
Até quando vai durar o esquema?
O esquema de segurança na Suprema Corte segue até o dia 12 de setembro, quando está previsto o encerramento do julgamento do ex-presidente e de outros sete réus.
Segurança na Praça dos Três Poderes
Na Praça dos Três Poderes, o policiamento será ampliado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2).
O monitoramento poderá incluir abordagens e revistas em mochilas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e bloqueios na área.
Esplanada dos Ministérios
Até o momento, não estão previstas interdições na Esplanada dos Ministérios.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes