Bolsonaro decide não ir ao STF acompanhar julgamento
Decisão foi comunicada pela defesa do ex-presidente
Por Cássio Moreira
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não comparecerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o primeiro dia do seu julgamento, nesta terça-feira, 2. A decisão foi confirmada pela defesa do ex-chefe do Palácio do Planalto.
Nos bastidores, já havia a expectativa de que Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, não fosse até o Supremo para assistir as sessões de forma presencial. Segundo informações do canal CNN Brasil, a ida do ex-presidente foi defendida por aliados políticos, mas desestimulada por médicos e familiares.
Mais cedo, a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) visitou Bolsonaro em sua residência. Segundo a parlamentar, o ex-chefe do Palácio do Planalto se mostrou "sereno" diante do cenário.
Julgamento de Bolsonaro
Bolsonaro começa a ser julgado, nesta terça-feira, 2, por sua participação na trama que tinha como objetivo a derrubada do Estado Democrático de Direito, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.
O grupo de réus, formado por oito pessoas, responde pelos seguintes crimes:
- Golpe de Estado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado.
