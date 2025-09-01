Bolsonaro decide não ir ao STF acompanhar julgamento

Bolsonaro não vai ao STF acompanhar primeiro dia de julgamento - Foto: Gustavo Moreno | STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não comparecerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o primeiro dia do seu julgamento, nesta terça-feira, 2. A decisão foi confirmada pela defesa do ex-chefe do Palácio do Planalto.

Nos bastidores, já havia a expectativa de que Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, não fosse até o Supremo para assistir as sessões de forma presencial. Segundo informações do canal CNN Brasil, a ida do ex-presidente foi defendida por aliados políticos, mas desestimulada por médicos e familiares.

Mais cedo, a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) visitou Bolsonaro em sua residência. Segundo a parlamentar, o ex-chefe do Palácio do Planalto se mostrou "sereno" diante do cenário.

Julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro começa a ser julgado, nesta terça-feira, 2, por sua participação na trama que tinha como objetivo a derrubada do Estado Democrático de Direito, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

O grupo de réus, formado por oito pessoas, responde pelos seguintes crimes: