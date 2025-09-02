Menu
POLÍTICA
PESSIMISMO

Bolsonaro no STF: Malafaia não vai ver julgamento: “Já foi julgado"

"“Só uma intervenção divina pode mudar algo", disse o pastor

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 7:44 h | Atualizada em 02/09/2025 - 7:58
Pastor Silas Malafaia
Pastor Silas Malafaia -

O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, não vai assistir ao julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 2.

“Para que vou assistir ao julgamento no STF? Já sei a sentença. Bolsonaro já foi julgado e condenado”, disse Malafaia em entrevista ao colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

Nesta segunda-feira, 1º, o ex-presidente informou ao senador Flávio Bolsonaro que não comparecerá presencialmente ao julgamento por “questão de saúde”.

“Só uma intervenção divina pode mudar algo, porque, se depender da justiça dos homens, Bolsonaro já está condenado”, completou Malafaia.

O ex-presidente responde por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de bem tombado.

