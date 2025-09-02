PESSIMISMO
Bolsonaro no STF: Malafaia não vai ver julgamento: “Já foi julgado"
"“Só uma intervenção divina pode mudar algo", disse o pastor
Por Redação
O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, não vai assistir ao julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 2.
“Para que vou assistir ao julgamento no STF? Já sei a sentença. Bolsonaro já foi julgado e condenado”, disse Malafaia em entrevista ao colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.
Nesta segunda-feira, 1º, o ex-presidente informou ao senador Flávio Bolsonaro que não comparecerá presencialmente ao julgamento por “questão de saúde”.
Leia Também:
“Só uma intervenção divina pode mudar algo, porque, se depender da justiça dos homens, Bolsonaro já está condenado”, completou Malafaia.
O ex-presidente responde por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de bem tombado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes