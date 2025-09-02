Menu
POLÍTICA
GOLPE DE ESTADO

Bolsonaro no STF: por quais crimes ex-presidente está sendo julgado?

Julgamento de Bolsonaro começa às 9h no STF

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

02/09/2025 - 7:15 h | Atualizada em 02/09/2025 - 8:17
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surpreso durante agenda
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surpreso durante agenda

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começa nesta terça-feira, 2, às 9h, no Supremo Tribunal Federal (STF), por suposta participação na tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

Na Corte, Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão, conforme pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Entre os crimes pelos quais o ex-presidente estão sendo julgados estão:

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Na denúncia, o procurador-geral da República, Paulo Gonet,também apontou o político como líder em suposto envolvimento em uma organização criminosa que tramava o assassinato do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes.

As acusações serão analisadas por cincos ministros da Primeira Turma da Corte, são eles:

  • Cristiano Zanin, presidente do colegiado;
  • Flávio Dino;
  • Luiz Fux;
  • Cármen Lúcia;
  • Alexandre de Moraes, relator do caso.

Quem são os réus por tentativa de golpe?

Bolsonaro integra o chamado 'núcleo 1' da trama da tentativa de golpe de Estado, com mais sete réus. Saiba quem são:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Horário do julgamento

A primeira sessão terá início às 9h, sendo encerrada às 12h. A segunda sessão, ainda nesta terça, 2, começa às 14h, com previsão de término às 19h. Confira as datas e horários:

  • 2/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
  • 3/09 (qua) – 9h às 12h
  • 9/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
  • 10/09 (qua) – 9h às 12h
  • 12/09 (sex) – 9h às 12h | 14h às 19h

