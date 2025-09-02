Bolsonaro no STF: por quais crimes ex-presidente está sendo julgado?

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surpreso durante agenda - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começa nesta terça-feira, 2, às 9h, no Supremo Tribunal Federal (STF), por suposta participação na tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

Na Corte, Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão, conforme pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Entre os crimes pelos quais o ex-presidente estão sendo julgados estão:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça;

Deterioração de patrimônio tombado.

Na denúncia, o procurador-geral da República, Paulo Gonet,também apontou o político como líder em suposto envolvimento em uma organização criminosa que tramava o assassinato do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes.

As acusações serão analisadas por cincos ministros da Primeira Turma da Corte, são eles:

Cristiano Zanin, presidente do colegiado;

Flávio Dino;

Luiz Fux;

Cármen Lúcia;

Alexandre de Moraes, relator do caso.

Quem são os réus por tentativa de golpe?

Bolsonaro integra o chamado 'núcleo 1' da trama da tentativa de golpe de Estado, com mais sete réus. Saiba quem são:

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Horário do julgamento

A primeira sessão terá início às 9h, sendo encerrada às 12h. A segunda sessão, ainda nesta terça, 2, começa às 14h, com previsão de término às 19h. Confira as datas e horários: