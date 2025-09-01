Fux é esperança de bolsonaristas, mas reafirma oposição à anistia

Ministro Luiz Fux, do STF, durante julgamento de Bolsonaro (PL) - Foto: Fellipe Sampaio | STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), único a divergir com voto do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já se posicionou contra a anistia a crimes contra a democracia.

O magistrado, considerado a única esperança dos bolsonaristas no julgamento da próxima terça-feira, 2, na Primeira Turma da Corte, fez a afirmação em 2023 no indulto que o então presidente Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida foi assinada por Bolsonaro um dia depois de o parlamentar ter sido condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.

Apesar disso, a defesa do ex-presidente espera que o ministro seja o único a votar pela absolvição de Bolsonaro contra os outros quatro magistrados:

Carmén Lúcia;

Cristiano Zanin;

Flávio Dino;

Alexandre de Moraes, relator do caso.

Fux diverge de Moraes

Fux também foi o único ministro a divergir das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele também já questionou a competência da Corte para julgar o caso, considerou "exacerbadas" as penas aplicadas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.

Com relação às medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar as redes sociais, Fux foi o único integrante da Primeira Turma do STF a divergir de Moraes.

Saiba quais crimes Bolsonaro é acusado