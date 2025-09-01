Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STF

Fux é esperança de bolsonaristas, mas reafirma oposição à anistia

Ministro é único a divergir de Alexandre de Moraes, relator do caso do ex-presidente

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/09/2025 - 20:27 h
Ministro Luiz Fux, do STF, durante julgamento de Bolsonaro (PL)
Ministro Luiz Fux, do STF, durante julgamento de Bolsonaro (PL) -

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), único a divergir com voto do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já se posicionou contra a anistia a crimes contra a democracia.

O magistrado, considerado a única esperança dos bolsonaristas no julgamento da próxima terça-feira, 2, na Primeira Turma da Corte, fez a afirmação em 2023 no indulto que o então presidente Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida foi assinada por Bolsonaro um dia depois de o parlamentar ter sido condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.

Apesar disso, a defesa do ex-presidente espera que o ministro seja o único a votar pela absolvição de Bolsonaro contra os outros quatro magistrados:

  • Carmén Lúcia;
  • Cristiano Zanin;
  • Flávio Dino;
  • Alexandre de Moraes, relator do caso.

Leia Também:

Aliada revela estado de Bolsonaro às vésperas do julgamento
Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro
Rui Costa: julgamento de Bolsonaro deve ficar no âmbito judicial
Julgamento de Bolsonaro: saiba datas, horários e onde assistir

Fux diverge de Moraes

Fux também foi o único ministro a divergir das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele também já questionou a competência da Corte para julgar o caso, considerou "exacerbadas" as penas aplicadas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.

Com relação às medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar as redes sociais, Fux foi o único integrante da Primeira Turma do STF a divergir de Moraes.

Saiba quais crimes Bolsonaro é acusado

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Organização criminosa armada;
  • Golpe de estado;
  • Dano qualificado pela violência;
  • Grave ameaça contra patrimônio da União;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro julgamento Bolsonaro ministro luiz fux STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Luiz Fux, do STF, durante julgamento de Bolsonaro (PL)
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Ministro Luiz Fux, do STF, durante julgamento de Bolsonaro (PL)
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Ministro Luiz Fux, do STF, durante julgamento de Bolsonaro (PL)
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Ministro Luiz Fux, do STF, durante julgamento de Bolsonaro (PL)
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x