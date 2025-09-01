STF
Fux é esperança de bolsonaristas, mas reafirma oposição à anistia
Ministro é único a divergir de Alexandre de Moraes, relator do caso do ex-presidente
Por Gabriela Araújo
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), único a divergir com voto do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já se posicionou contra a anistia a crimes contra a democracia.
O magistrado, considerado a única esperança dos bolsonaristas no julgamento da próxima terça-feira, 2, na Primeira Turma da Corte, fez a afirmação em 2023 no indulto que o então presidente Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira.
A medida foi assinada por Bolsonaro um dia depois de o parlamentar ter sido condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.
Apesar disso, a defesa do ex-presidente espera que o ministro seja o único a votar pela absolvição de Bolsonaro contra os outros quatro magistrados:
- Carmén Lúcia;
- Cristiano Zanin;
- Flávio Dino;
- Alexandre de Moraes, relator do caso.
Fux diverge de Moraes
Fux também foi o único ministro a divergir das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele também já questionou a competência da Corte para julgar o caso, considerou "exacerbadas" as penas aplicadas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.
Com relação às medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar as redes sociais, Fux foi o único integrante da Primeira Turma do STF a divergir de Moraes.
Saiba quais crimes Bolsonaro é acusado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Organização criminosa armada;
- Golpe de estado;
- Dano qualificado pela violência;
- Grave ameaça contra patrimônio da União;
- Deterioração de patrimônio tombado.
