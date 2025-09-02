Bolsonaro no STF: imprensa internacional repercute julgamento

Julgamento de Bolsonaro começa nesta terça-feira, 2. - Foto: Mateus Bonomi / AFP

As atenções da imprensa internacional estão voltados para o Brasil nesta terça-feira, 2, por conta do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus apontados como membros do núcleo crucial da trama que tentou dar um golpe de Estado. A sentença deve ser apontada no dia 12 de setembro.

A revista britânica The Economist enalteceu a democracia brasileira na sua edição semanal publicada nesta quinta-feira, 28. Com uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro na capa, o periódico diz que o Brasil dá uma "lição de maturidade democrática" para o continente americano, em contraponto aos Estados Unidos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, foi retratado com o rosto pintado com as cores do Brasil e com um chapéu igual ao que usava o 'viking do Capitólio', um dos apoiadores extremistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a invasão ao Congresso americano em 2021.

Já o New York Times destacou que o Brasil está fazendo algo que os EUA não conseguiram: levar um ex-presidente a julgamento por tentar se manter no poder após perder uma eleição. Nesta segunda-feira, 1°, o jornal se concentrou nas medidas de restrição de Bolsonaro, citando a preocupação das autoridades com uma possível tentativa de fuga do ex-presidente.

Na mesma linha segue o The Washington Post, com uma reportagem de título “No julgamento de Bolsonaro, o Brasil confronta Trump — e seu passado autoritário”, publicada nesta segunda, analisa como o julgamento de Bolsonaro pelo STF representa um momento histórico para o Brasil, sendo o primeiro caso em que um ex-presidente é processado por tentativa de subversão democrática.

O também britânico The Guardian e O jornal francês Le Monde, destacaram que o “risco de fuga” de Bolsonaro que passou a ser monitorado 24 horas por dia, mesmo em prisão domiciliar.

Acompanhe o julgamento em tempo real: