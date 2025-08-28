Menu
RECONHECIMENTO

The Economist: Brasil dá lição de democracia aos EUA no caso Bolsonaro

Revista britânica elogiou atuação do STF no julgamento da trama golpista

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 12:16 h
Bolsonaro foi capa da The Economist desta semana
Bolsonaro foi capa da The Economist desta semana -

Uma das publicações mais respeitadas do mundo, a revista britânica The Economist enalteceu a democracia brasileira na sua edição semanal publicada nesta quinta-feira, 28.

Com uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro na capa, o periódico diz que o Brasil dá uma "lição de maturidade democrática" para o continente americano, em contraponto aos Estados Unidos.

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, foi retratado com o rosto pintado com as cores do Brasil e com um chapéu igual ao que usava o 'viking do Capitólio', um dos apoiadores extremistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a invasão ao Congresso americano em 2021.

AtlasIntel: maioria apoia lei para regular redes sociais
Rui reprova projeto de blindagem a parlamentares: “Não faz sentido”
Saiba a possível data para Bolsonaro anunciar Tarcísio como sucessor

A revista citou o início do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe, marcado para a próxima terça-feira, dia 2 de setembro, e disse que o fato torna o país um teste de como outras nações podem se recuperar de uma "febre populista".

Elogios ao STF

O The Economist elogiou o papel do STF e classificou a Suprema Corte brasileira como uma "barreira contra o autoritarismo". O artigo afirma que a reação da Corte à tentativa de golpe de 8 de Janeiro é reflexo de uma memória ainda viva do golpe militar de 1964 e que o país restaurou a democracia em 1988, "moldado pela Constituição Cidadã".

A publicação cita que a Corte julga milhares de casos por ano, incluindo temas que vão de impostos a cultura. "Muitas vezes age como vítima, acusadora e juíza ao mesmo tempo, o que gera debate sobre excessos de poder", diz o artigo.

x