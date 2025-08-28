Menu
ELEIÇÕES

Saiba a possível data para Bolsonaro anunciar Tarcísio como sucessor

Na avaliação de líderes do Centrão, ex-presidente fará anúncio ainda neste ano

Por Redação

28/08/2025 - 7:09 h | Atualizada em 28/08/2025 - 12:57
Bolsonaro deve anunciar Tarcísio de Freitas como seu sucessor
A esperada oficialização do nome escolhido por Jair Bolsonaro para concorrer ao Palácio do Planalto com seu apoio deve acontecer ainda este ano. Segundo lideranças do Centrão, o ex-presidente fará o anúncio entre outubro e novembro, após o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Entre os principais líderes do grupo, é dada como certa a condenação de Bolsonaro, inclusive com a possibilidade dele cumprir pena em uma prisão convencional e deixar o regime domiciliar. Entre esses partidos, impera o desejo de que o ex-presidente escolha o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para disputar a Presidência contra Lula (PT).

Lideranças do Centrão avaliam que não há clima para Bolsonaro indicar um sucessor antes que seu destino seja selado pelo STF. Ungir Tarcísio previamente a uma condenação seria o reconhecimento público do capitão reformado de que já está fora do jogo — algo que o ex-presidente se recusa a admitir publicamente, mesmo inelegível.

Resistência

Embora Tarcísio de Freitas seja encarado como o candidato com mais possibilidades de vencer as eleições, ele não é unanimidade no entorno do ex-presidente.

O governador de São Paulo segue na linha de tiro de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O deputado federal, que está nos Estados Unidos articulando sanções contra autoridades brasileiras para pressionar pela anistia do pai, já sinalizou que pretende concorrer contra o governador ao Palácio do Planalto.

