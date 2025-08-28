Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

“Merecedor de sanções”: Eduardo Bolsonaro dispara contra Moraes

Em audiência sobre 8 de janeiro, deputado atacou ministro do STF e criticou bloqueio do passaporte de Jair Bolsonaro

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 6:54 h | Atualizada em 28/08/2025 - 13:48
Eduardo Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro -

O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é "merecedor de todas as sanções" dos Estados Unidos ao "dobrar a aposta". A fala foi feita durante sua participação nesta quarta-feira, 27, de forma remota, na subcomissão especial para apurar violações de direitos de condenados do 8 de janeiro.

"Toda vez que ele (Alexandre de Moraes) dobra a aposta, ele nos dá a chance de saber que ele é merecedor de todas as sanções", disse.

Eduardo está nos EUA desde o início deste ano e foi indiciado recentemente pela Polícia Federal (PF) junto ao seu pai, Jair Bolsonaro (PL), por supostamente ter atuado no país para obstruir o avanço da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Moraes é o responsável pela ação.

O ministro é algo do governo norte-americano com base na Lei Magnitsky, que inclui sanções financeiras, como bloqueio de bens e contas no exterior, e também se estende para empresas do país que forneçam serviços aos sancionados.

Além de Moraes, membros do governo brasileiro também sofreram retaliações, como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que teve seu visto de viagem ao país cancelado.

Na subcomissão nesta quarta, Eduardo declarou ainda que “trabalha o que o nosso eleitorado pede, formar a direita".

"Meu pai não veio porque Moraes apreendeu o passaporte do meu pai. Moraes tem o desejo de ser uma pessoa má, pra ter respeito das pessoas. Isso é prática de um gângster, de um mafioso”, prosseguiu.

“Inventaram pra mim um crime de que é vir com muita frequência aos EUA. Todo mundo sabe da minha proximidade com a família Trump, com pessoas do governo aqui”, acrescentou Eduardo.

