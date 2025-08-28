Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRÍTICAS

Rui reprova projeto de blindagem a parlamentares: “Não faz sentido”

Ministro concedeu entrevista ao programa Café das 7 da Rádio A TARDE FM

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/08/2025 - 9:15 h | Atualizada em 28/08/2025 - 9:36
Rui Costa, ministro da Casa Civil
Rui Costa, ministro da Casa Civil -

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), opinou sobre a chamada PEC das Prerrogativas (Proposta de Emenda à Constituição 3/21), que propõe mudanças nas regras de imunidade parlamentar. Em entrevista nesta quinta-feira, 28, ao programa Café das 7 da Rádio A TARDE FM, o ex-governador da Bahia reprovou a proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional.

Ele citou como exemplo o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que segue presa na Itália, após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Eu acho que não faz nenhum sentido você votar um projeto que ao fim e ao cabo visa trazer impunidade a um parlamentar que cometeu um crime comum. Não faz sentido alguém pegar uma arma, agredir uma pessoa como aquela deputada que pegou uma pistola e saiu correndo atrás de um homem negro para atirar. Pode ser uma carta branca para quem tem mandado parlamentar cometer crime e só vai ser julgado se o Congresso aprovar que ele seja julgado. Não faz o menor sentido, na minha opinião
Rui Costa - ministro da Casa Civil

O chefe da Casa Civil do governo Lula ponderou que essa era uma avaliação pessoal dele e não um posicionamento do institucional.

Leia Também:

AtlasIntel: Lula dispara contra Michelle Bolsonaro e Tarcísio para 2026
Latam Pulse/Atlas & Bloomberg: maioria aprova mudanças na isenção do IR
Saiba a possível data para Bolsonaro anunciar Tarcísio como sucessor

“A posição do governo é entender que isso cabe aos partidos, ao Congressos e ao debate na sociedade, não é algo de interferência direta do governo. Portanto, os partidos vão se posicionar. O PT se posicionou contra esse projeto. Eu também acho que esse projeto não faz sentido em ser votado”, reforçou.

Entenda a PEC

A PEC das Prerrogativas é uma das matérias que estão sendo debatidas nesta semana na Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, 27, os líderes partidários se reuniram na residência oficial da Presidência da Câmara, mas não chegaram a um acordo para a votação da proposta. O texto estava na pauta do Plenário, mas não há nova previsão de votação.

Entre outras alterações, o texto restringe a prisão em flagrante de integrantes do Congresso Nacional. A PEC da Blindagem — como também ficou conhecida — prevê que deputados e senadores só podiam ser investigados criminalmente com autorização prévia de suas Casas Legislativas, por meio de votação secreta.

Isso significava que tanto a abertura de inquérito quanto o oferecimento de denúncia contra parlamentares dependiam do aval da Câmara ou do Senado — o que, segundo os críticos, criou barreiras que inviabilizavam apurações e permitiam que acusações fossem engavetadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm blindagem a parlamentares Café das 7 Carla Zambelli congresso nacional imunidade parlamentar pec das prorrogativas Rádio A TARDE FM. Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rui Costa, ministro da Casa Civil
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Rui Costa, ministro da Casa Civil
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Rui Costa, ministro da Casa Civil
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Rui Costa, ministro da Casa Civil
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x