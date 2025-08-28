Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Latam Pulse/Atlas & Bloomberg: maioria aprova mudanças na isenção do IR

Isenção é a medida recente do governo Lula com maior índice de aprovação

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

28/08/2025 - 9:00 h
Presidente Lula e ministro Fernando Haddad
Presidente Lula e ministro Fernando Haddad -

A isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para quem recebe até R$ 5 mil, uma das principais apostas do Palácio do Planalto, é vista como um acerto do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 85% da população. É o que aponta a pesquisa Atlas/LatamPulse, divulgada nesta quinta-feira, 28.

O levantamento questionou aos seus 6.238 respondentes sobre o que deve ser considerado acerto ou erro dentro entre as medidas e programas executados e anunciados pela gestão Lula. Segundo 10% dos entrevistados, a isenção do IR é tida como um erro, enquanto outros % não sabem. O projeto ainda está em fase de discussão na Câmara dos Deputados.

Na sequência, aparece a gratuitidade nos medicamentos e outros itens no âmbito do programa Farmácia Popular, considerado um acerto para 84% dos entrevistados, contra 11% que classifica a medida como um erro. Logo em seguida vem a retirada dos garimpeiros das resrevas indígenas e ambientais, tido como acerto para 80%, e um erro para 11%.

O Desenrola, programa que teve como objetivo a renegociação de dívidas da população, aparece como um acerto para 76% dentro do recorte, enquanto outros 17% consideram, a medida um erro. O retorno do 'Minha Casa, Minha Vida' também é um dos itens de maior aprovação, sendo visto como uma ação correta para 75%, contra 11% que consideram um erro.

Outros pontos como liberação do FGTS retido, acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, a retomada do Mais Médicos, e o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), comandado pela Casa Civil do governo, aparecem como um acerto para a maioria dos entrevistados.

Imagem ilustrativa da imagem Latam Pulse/Atlas & Bloomberg: maioria aprova mudanças na isenção do IR
| Foto: Divulgação

Perfil dos entrevistados

A pesquisa Atlas/LatamPulse tem 52.1% dos consultados do gênero feminino, enquanto outros 47.9% fazem parte do gênero masculino. A faixa etária de maior alcance do levantamento está no grupo entre 45 anos e 59 anos, representando 26.2%.

Quando o recorte é feito pelo grau de escolaridade, pessoas com ensino médio aparecem como maioria, representando 42.0%. No quesito financeiro, a maior parte dos entrevistados, 32.6%, faz parte de um grupo que possui renda familiar mensal de até R$ 2 mil.

Pesquisa Atlas/LatamPulse

O levantamento Atlas/LatamPulse consultou 6.238 pessoas, por meio de recrutamento digital aleatório (RDR), entre os dias 20 e 25 de agosto deste ano. A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual (±1%), enquanto seu nível de confiança é de 95%.

