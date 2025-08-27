Jerônimo e Bruno Reis discutem rumos de Salvador em encontro

Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis em coletiva - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

As demandas de Salvador foram postas em discussão pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), em um encontro entre os gestores e seus respectivos corpos de secretários, na tarde desta quarta-feira, 27, em Salvador. A reunião tratou de temas como educação, saúde, segurança pública e desenvolvimento social.

Em conversa com a imprensa, após as primeiras horas de reunião, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), Jerônimo reforçou a necessidade de um alinhamento entre as esferas de poder para o desenvolvimento da cidade. O governador também se comprometeu a atender as solicitações possíveis apresentadas pelo prefeito e sua equipe.

"Tratamos um conjunto de ações na área de saúde, as equipes estão bem ajeitadas para que se apresente dentro de uma semana ou duas as decisões de ordem municipal e estadual. Entramos no tema da educação. A Prefeitura está saindo de um período pós-greve, o prefeito registrou o desejo de recompor o conteúdo, nos colocamos à disposição", pontuou Jerônimo Rodrigues ao comentar sobre os primeiros temas debatidos na conversa.

Jerônimo também ressaltou que não tem encontrado dificuldades para conseguir, por parte da administração municipal, as licenças para execução de obras na cidade, a exemplo do VLT e da ponte Salvador-Itaparica.

"Nós não temos tido dificuldades em licenças. Todas as vezes que a gente precisa de uma licença, a gente não tem tido dificuldades. A agenda é de um gestor da capital com sua equipe com um gestor estadual e sua equipe. A pauta aqui é de ajustamentos. Nossas equipes dialogam constantemente, vamos fazer o monitoramento", afirmou o governador.

Prefeito ressalta papel institucional

O prefeito Bruno ressaltou, durante a coletiva, a necessidade por parte da Prefeitura e do governo do Estado em manter uma saudável relação institucional, colocando os interesses da população como prioridade.

"Já abordamos importantes temas, ainda faltam outros temas como transporte público, saneamento básico. Antes desse encontro, tive a oportunidade de conversar com o governador. Meu pensamento foi de sempre ter a melhor relação institucional com o governador [...] Para as pessoas não importa quem vai resolver seus problemas, as pessoas querem soluções para seus problemas", destacou o prefeito.