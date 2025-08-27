Craque do Bahia, Éverton Ribeiro pode ganhar título de Cidadão Baiano

Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Um dos principais jogadores do Bahia, Éverton Ribeiro pode ser reconhecido também fora dos gramados. Indicado pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil), o meia e capitão tricolor deve receber o título de Cidadão Soteropolitano.

Após o projeto de resolução ser protocolado na Câmara Municipal Salvador (CMS) na última segunda-feira, 25, resta apenas a aprovação dos vereadores em votação. Em seguida, seria realizada uma cerimônia de entrega do título.

“O renomado jogador demonstra disciplina, humildade e dedicação, valores primordiais que dialogam com o espírito do povo soteropolitano. Não é apenas homenagear sua trajetória esportiva, mas também, valorizar sua escolha de defender as cores do Bahia e representar a cidade de Salvador em competições nacionais e internacionais. Como forma de demonstrar agradecimento pelos seus feitos a cidade soteropolitana, estabeleço a concessão do título de cidadão soteropolitano para Éverton Augusto de Barros Ribeiro”, diz trecho do projeto.

Além da homenagem proposta na Câmara, Everton foi indicado para receber o título de Cidadão Baiano na Assembleia Legislativa (ALBA), em proposta apresentada pelo deputado estadual Matheus Ferreira (MDB).

Éverton Ribeiro no Bahia

No Bahia desde 2024, Éverton Ribeiro rapidamente se tornou peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Titular absoluto, o meia de 36 anos acumula 104 partidas, nove gols e 14 assistências pelo Esquadrão.

Éverton Ribeiro acumula mais de 100 jogos pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Peça chave no retorno do clube à Copa Libertadores após 36 anos de ausência, Éverton conquistou seu primeiro título pelo Bahia em 2025, se sagrando campeão baiano.