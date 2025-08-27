Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM

Craque do Bahia, Éverton Ribeiro pode ganhar título de Cidadão Baiano

Meia e captão do Esquadrão de Aço acumula 104 partidas desde que desembarcou em Salvador

João Grassi

Por João Grassi

27/08/2025 - 20:06 h
Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia
Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia -

Um dos principais jogadores do Bahia, Éverton Ribeiro pode ser reconhecido também fora dos gramados. Indicado pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil), o meia e capitão tricolor deve receber o título de Cidadão Soteropolitano.

Após o projeto de resolução ser protocolado na Câmara Municipal Salvador (CMS) na última segunda-feira, 25, resta apenas a aprovação dos vereadores em votação. Em seguida, seria realizada uma cerimônia de entrega do título.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O renomado jogador demonstra disciplina, humildade e dedicação, valores primordiais que dialogam com o espírito do povo soteropolitano. Não é apenas homenagear sua trajetória esportiva, mas também, valorizar sua escolha de defender as cores do Bahia e representar a cidade de Salvador em competições nacionais e internacionais. Como forma de demonstrar agradecimento pelos seus feitos a cidade soteropolitana, estabeleço a concessão do título de cidadão soteropolitano para Éverton Augusto de Barros Ribeiro”, diz trecho do projeto.

Além da homenagem proposta na Câmara, Everton foi indicado para receber o título de Cidadão Baiano na Assembleia Legislativa (ALBA), em proposta apresentada pelo deputado estadual Matheus Ferreira (MDB).

Leia Também:

Bahia segue maratona de jogos e não terá semana livre em setembro
Bahia: Jean Lucas supera oscilações e coroa evolução com vaga na Seleção
Enquete: o Bahia vence o Flu em casa pela Copa do Brasil?

Éverton Ribeiro no Bahia

No Bahia desde 2024, Éverton Ribeiro rapidamente se tornou peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Titular absoluto, o meia de 36 anos acumula 104 partidas, nove gols e 14 assistências pelo Esquadrão.

Éverton Ribeiro acumula mais de 100 jogos pelo Bahia
Éverton Ribeiro acumula mais de 100 jogos pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Peça chave no retorno do clube à Copa Libertadores após 36 anos de ausência, Éverton conquistou seu primeiro título pelo Bahia em 2025, se sagrando campeão baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cidadão soteropolitano EC Bahia Everton Ribeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Éverton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x