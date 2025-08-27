Bahia: Jean Lucas supera oscilações e coroa evolução com vaga na Seleção

Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | Conmebol

"Pensar grande é pensar fora do eixo". Essa foi a frase divulgada pelo Bahia após anunciar a contratação de Everton Ribeiro em janeiro de 2024. Nesta quarta-feira, 27, o Tricolor voltou a "furar a bolha" com a convocação de Jean Lucas para a Seleção Brasileira — destacando uma reviravolta não só para o futebol nordestino, como também na carreira do meio-campista do Esquadrão de Aço.

"Furamos a bolha, furamos a bolha!", gritou Caio Alexandre após receber a notícia da convocação do companheiro.

Contratado na temporada passada, Jean Lucas chegou ao Tricolor depois de uma passagem conturbada no Santos, marcada por críticas de torcedores devido a um rebaixamento inédito à Série B do Campeonato Brasileiro. Na época, a venda do volante ao Bahia chegou a ser comemorada pelos adeptos em meio à má fase histórica do clube paulista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Firmado pelo Santos em julho de 2023, o meio-campista fez 22 jogos, não marcou nenhum gol e deu três assistências após uma passagem no futebol francês — por Mônaco, Brest e Lyon. A conexão vestindo azul, vermelho e branco, contudo, foi quase instantânea e o jogador balançou as redes logo em sua estreia, se firmando como titular absoluto com Rogério Ceni desde o primeiro momento.

O camisa 6 foi um dos pilares do Esquadrão de Aço que surpreendeu o Brasil no primeiro turno do Brasileirão de 2024 — reformulando o meio-campo do clube ao lado de Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly. Jean Lucas, contudo, oscilou durante o segundo turno da competição e começou a sofrer críticas do torcedor tricolor em meio à derrocada do time, que amargou um jejum de oito jogos sem vencer na reta final da temporada.

A mesma reviravolta que surgiu após deixar o cenário caótico do Santos voltou a aparecer no Bahia e Jean Lucas reconquistou a confiança do seu torcedor na disputa histórica do Esquadrão de Aço na Copa Libertadores. O volante, inclusive, foi o artilheiro da equipe no seu retorno ao torneio após 34 anos com quatro gols (decisivos) marcados.

Jean Lucas e Caio Alexandre | Foto: Letícia Martins | ECBahia

O Tricolor deixou a competição no final das contas, mas a "setinha" continuou "para cima" para o meio-campista na temporada, que, até o momento da publicação desta matéria, rendeu seis gols e uma assistência. A convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti coroa duas reviravoltas na sua carreira, mas também entrega mais uma conquista à "nova era" do Esquadrão de Aço com o City Football Group.

Antes de Jean Lucas, o Bahia havia sido representado na Seleção Brasileira principal há quase 34 anos, em 1991, com o meia Luís Henrique atuando na Copa América daquele ano. No cenário nordestino, o último jogador convocado foi o atacante Diego Souza, quando ainda atuava pelo Sport, em 2017.