Jean Lucas comemora convocação para a Seleção Brasileira: "É um sonho"

Jean Lucas, do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Responsável por recolocar o Bahia na rota da Seleção Brasileira após 34 anos de ausência, o meio-campista Jean Lucas concedeu uma entrevista no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira, 27, depois de ter sido convocado por Carlo Ancelotti para compor o grupo que vai enfrentar Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente, nos últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Visivelmente emocionado, o camisa 6 do Esquadrão revelou que o momento é um “mix de emoções”. Segundo o atleta, ele vem trabalhando incessantemente no clube para que oportunidades como essa sejam possíveis.

“Deus me coroou com essa convocação [...] Agradecer à minha família, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, todas as pessoas que trabalham comigo, todos os jogadores, ao Rogério, toda a comissão, e também às pessoas que fazem parte do clube, do porteiro à tia da cozinha. Só agradecer a todos e vamos por mais”, comentou o meio-campista.

Ainda durante a declaração, Jean Lucas expressou estar vivendo um sonho. Voltar a jogar no Maracanã, agora vestindo a “Amarelinha”, é a realização de tudo que vem acontecendo em sua carreira.

“Voltar a pisar no Maracanã, agora com a camisa da Seleção Brasileira, é algo que eu já imaginava quando criança. É um sonho, né? Sonhei muito com isso. Tenho vários sonhos na minha mente, e esse era um deles: jogar no Maracanã com a camisa da Seleção, na minha casa. Não tem coisa melhor”, afirmou o craque tricolor, que agora vai defender a camisa mais pesada do futebol mundial.

Outro ponto abordado pelo camisa 6 azul, vermelho e branco durante a coletiva foi a expectativa criada em torno de sua convocação após a lesão de Joelinton, do Newcastle. Conforme revelado pelo atleta, ele ficou obviamente triste pelo ocorrido com o colega de profissão, mas garantiu ter ficado ansioso pela possível convocação:

“Fiquei naquela ansiedade, esperando para saber se meu nome seria chamado. De ontem para hoje eu estava muito tenso [...] para saber se iria ou não [...] sabia que hoje era o dia.”

“Quando o Juca me mandou mensagem e o Caio (Alexandre) apareceu lá na fisioterapia gritando, pulando, e todo mundo chegou junto, os jogadores, foi um momento muito especial [...] Estou muito feliz”, garantiu Jean Lucas, emocionado com o momento.

Por fim, o camisa 6 tricolor destacou que a convocação serve como um “gás a mais” para a decisão na Copa do Brasil, diante do Fluminense, nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da competição.

“É uma motivação enorme para um jogo tão importante para a gente. A Copa do Brasil é algo que almejamos muito. Então, com certeza, vou estar ainda mais motivado e muito feliz para encarar esse desafio”, ressaltou Jean.