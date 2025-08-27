Força máxima! Fluminense deve ter elenco completo contra o Bahia

Bahia enfrenta Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil 2025. O Flu terá elenco completo e atletas recuperados de lesão, enquanto o Tricolor busca vantagem no jogo de ida na Arena Fonte Nova. - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Para o duelo desta quinta-feira, 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova, o Bahia tem um único objetivo: construir um bom placar. Entretanto, diante de um Fluminense provavelmente sem nenhum desfalque, a missão no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil não será nada fácil.

Pela primeira vez desde o retorno de Renato Gaúcho ao tricolor das Laranjeiras — em abril deste ano —, o técnico deverá contar com todo o elenco à disposição para a decisão contra o Bahia. O Flu “esvaziou” o Departamento Médico e não terá atletas suspensos para esta fase do torneio.

Recuperados de lesão, Nonato, Soteldo e Cano estiveram em campo contra o Red Bull Bragantino, na última partida da equipe. Além deles, Thiago Silva, Ignácio (ex-Bahia) e Otávio — preservados no último jogo por estarem em recondicionamento físico — possuem altas expectativas de estarem à disposição diante do Bahia, uma vez que têm treinado normalmente durante a preparação para o confronto.

Recentemente, Bahia e Fluminense se enfrentaram em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, protagonizando um dos jogos mais eletrizantes da Série A de 2025, com empate por 3 a 3. Na ocasião, o Flu veio a Salvador com uma equipe alternativa, utilizando muitos jovens de Xerém, conforme revelou o técnico Renato Gaúcho à época.

Fluminense reforçado, Bahia também

Apesar de enfrentar uma grave onda de lesões no elenco, o Bahia contará com alguns reforços para a decisão contra o Fluminense. Nesta quinta-feira, 28, é esperado que Erick Pulga faça seu retorno aos gramados após se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Além do camisa 16, há alta expectativa pelas estreias do goleiro João Paulo e do atacante Mateo Sanabria, já regularizados no BID. O zagueiro Luiz Gustavo também teve seu nome publicado no órgão da CBF, mas está impedido de defender o clube na Copa do Brasil por ter atuado pelo Vasco na 3ª fase.

Vale mencionar que, no treino desta terça-feira, 26, o Pivete de Aço Fredi participou de uma etapa da sessão de atividades, e o meio-campista Michel Araújo iniciou o processo de transição física e técnica. Por isso, mesmo que seja improvável, ambos podem surgir como novidades para o duelo.