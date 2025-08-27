Bahia: Pulga celebra retorno antes de decisão contra o Fluminense

Erick Pulga volta aos treinos e deve enfrentar o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil. Mateo Sanabria chega ao Bahia e amplia opções do técnico Rogério Ceni. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O “Fantástico” Erick Pulga está de volta. Nesta terça-feira, 26, o atacante esteve presente durante toda a sessão de treino do Bahia, na reapresentação do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo, e é esperado para fazer seu retorno aos gramados no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense, na Arena Fonte Nova — que promete ter público cheio — às 19h30 desta quinta-feira, 28.

Após quase um mês em processo de recuperação — exatos 28 dias considerando a data da partida contra o Flu — em decorrência de um estiramento na parte posterior da coxa esquerda, o camisa 16 deverá voltar a ser opção para o técnico Rogério Ceni. Em publicação feita nas redes sociais, o destaque do Bahia na temporada celebrou o retorno aos treinos:

Alegria imensa de estar de volta! escreveu Erick Pulga - atacante do Bahia

Desfalque do Esquadrão desde que saiu de campo lesionado, com apenas 13 minutos em campo após entrar no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Retrô, Erick Pulga ficou de fora de seis partidas do Bahia: Sport, Retrô, Fluminense, Corinthians, Ceará e Santos. Durante o período, a ausência do atleta foi sentida por Ceni, que revelou a necessidade de um jogador com características semelhantes às do camisa 16:

Na época, a declaração do treinador veio logo após a lesão do atacante tricolor, mas o comandante ainda mencionou que o Esquadrão já estava em busca desta peça de reposição. Após isso, o nome do ponta-esquerda Mateo Sanabria ganhou força, e o Tricolor de Aço chegou a um acordo por sua contratação — o jovem de 21 anos foi anunciado nesta terça-feira, 26.

Portanto, com o retorno de Pulga e a chegada de Sanabria, o técnico Rogério Ceni terá dois reforços para a decisão na Copa do Brasil, uma vez que o argentino teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e expressou estar pronto para entrar em campo caso seja requisitado.

No último domingo, 24, inclusive, o comandante azul, vermelho e branco falou a respeito do argentino. Na ocasião, durante entrevista coletiva realizada após o triunfo sobre o Santos, também na Arena Fonte Nova, Ceni afirmou que não teria problema em utilizá-lo, caso estivesse regularizado e em condições de atuar:

Se ele estiver bem, podemos tentar utilizá-lo neste jogo de quinta-feira Rogério Ceni - técnico do Bahia

Retorno de Pulga já esteve próximo de acontecer

A volta de Erick Pulga quase ocorreu na semana retrasada, quando o Bahia enfrentou o Corinthians, ao menos foi o que Rogério Ceni afirmou. Na ocasião, o camisa 16 esteve na lista de relacionados para o jogo, mas acabou não entrando em campo, apesar do desejo do treinador em utilizá-lo: “Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele por 15 minutos, mas não foi possível".

Na partida, inclusive, o atacante foi advertido com o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, o que o fez cumprir suspensão automática no jogo contra o Santos, realizado neste domingo, 24. Entretanto, vale ressaltar que a advertência foi válida apenas para a Série A do Brasileirão; portanto, Pulga ficou de fora da partida do meio de semana passada, contra o Ceará, na Copa do Nordeste, por opção. Para o duelo, a torcida tricolor alimentou a expectativa pelo retorno.