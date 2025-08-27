Menu
HOME > ESPORTES
REFORÇO DE PESO!

Bahia: Pulga celebra retorno antes de decisão contra o Fluminense

Atacante deverá ser opção para o treinador Rogério Ceni para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/08/2025 - 9:28 h | Atualizada em 27/08/2025 - 9:46
Erick Pulga volta aos treinos e deve enfrentar o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil. Mateo Sanabria chega ao Bahia e amplia opções do técnico Rogério Ceni.
Erick Pulga volta aos treinos e deve enfrentar o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil. Mateo Sanabria chega ao Bahia e amplia opções do técnico Rogério Ceni. -

O “Fantástico” Erick Pulga está de volta. Nesta terça-feira, 26, o atacante esteve presente durante toda a sessão de treino do Bahia, na reapresentação do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo, e é esperado para fazer seu retorno aos gramados no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense, na Arena Fonte Nova — que promete ter público cheio — às 19h30 desta quinta-feira, 28.

Após quase um mês em processo de recuperação — exatos 28 dias considerando a data da partida contra o Flu — em decorrência de um estiramento na parte posterior da coxa esquerda, o camisa 16 deverá voltar a ser opção para o técnico Rogério Ceni. Em publicação feita nas redes sociais, o destaque do Bahia na temporada celebrou o retorno aos treinos:

Alegria imensa de estar de volta!
escreveu Erick Pulga - atacante do Bahia

Veja a publicação de Erick Pulga:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Erick Pulga ⚡️ (@erickpulga)


Desfalque do Esquadrão desde que saiu de campo lesionado, com apenas 13 minutos em campo após entrar no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Retrô, Erick Pulga ficou de fora de seis partidas do Bahia: Sport, Retrô, Fluminense, Corinthians, Ceará e Santos. Durante o período, a ausência do atleta foi sentida por Ceni, que revelou a necessidade de um jogador com características semelhantes às do camisa 16:

Na época, a declaração do treinador veio logo após a lesão do atacante tricolor, mas o comandante ainda mencionou que o Esquadrão já estava em busca desta peça de reposição. Após isso, o nome do ponta-esquerda Mateo Sanabria ganhou força, e o Tricolor de Aço chegou a um acordo por sua contratação — o jovem de 21 anos foi anunciado nesta terça-feira, 26.

Portanto, com o retorno de Pulga e a chegada de Sanabria, o técnico Rogério Ceni terá dois reforços para a decisão na Copa do Brasil, uma vez que o argentino teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e expressou estar pronto para entrar em campo caso seja requisitado.

No último domingo, 24, inclusive, o comandante azul, vermelho e branco falou a respeito do argentino. Na ocasião, durante entrevista coletiva realizada após o triunfo sobre o Santos, também na Arena Fonte Nova, Ceni afirmou que não teria problema em utilizá-lo, caso estivesse regularizado e em condições de atuar:

Se ele estiver bem, podemos tentar utilizá-lo neste jogo de quinta-feira
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Retorno de Pulga já esteve próximo de acontecer

A volta de Erick Pulga quase ocorreu na semana retrasada, quando o Bahia enfrentou o Corinthians, ao menos foi o que Rogério Ceni afirmou. Na ocasião, o camisa 16 esteve na lista de relacionados para o jogo, mas acabou não entrando em campo, apesar do desejo do treinador em utilizá-lo: Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele por 15 minutos, mas não foi possível".

Na partida, inclusive, o atacante foi advertido com o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, o que o fez cumprir suspensão automática no jogo contra o Santos, realizado neste domingo, 24. Entretanto, vale ressaltar que a advertência foi válida apenas para a Série A do Brasileirão; portanto, Pulga ficou de fora da partida do meio de semana passada, contra o Ceará, na Copa do Nordeste, por opção. Para o duelo, a torcida tricolor alimentou a expectativa pelo retorno.

