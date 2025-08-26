Menu
HOME > ESPORTES
REFORÇO TRICOLOR

Oficial! Bahia anuncia a contratação de Mateo Sanabria

Atacante argentino foi oficializado como jogador do Esquadrão nesta terça-feira, 26

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/08/2025 - 12:32 h
O atacante Mateo Sanabria é jogador do Bahia. O argentino de 21 anos foi anunciado como novo atleta do Esquadrão nesta terça-feira, 26, em publicação feita nas redes sociais do clube. O atleta já estava em Salvador desde a sexta-feira passada, 22, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor de Aço.

Atacante argentino foi oficializado como jogador do Esquadrão nesta terça-feira, 26 | Foto: Divulgação / EC Bahia

Sanabria chega ao Bahia em definitivo, com vínculo válido por cinco temporadas, até 2030. O Esquadrão não informou os valores, mas o jogador foi contratado por cerca de 5 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 31,8 milhões na cotação atual. O atleta foi o 3º reforço anunciado pelo Bahia nesta janela.

O jogador vai reforçar o lado esquerdo do ataque do Tricolor de Aço, setor carente de opções no elenco, que se tornou ainda mais escasso após a lesão de Pulga.

No início de agosto, após o empate contra o Sport, o técnico Rogério Ceni reforçou a necessidade da chegada de um atleta com características semelhantes às do “Fantástico” para dar mais profundidade ao Esquadrão:

O que nos falta mesmo é essa peça para o lugar do Pulga
Rogério Ceni - técnico do Bahia

A novela Sanabria

O atacante teve seu nome ligado ao Bahia no final do mês de julho e, conforme apuração confirmada pelo Portal A TARDE, Sanabria demonstrou interesse em defender a camisa azul, vermelha e branca desde os primeiros contatos. Contudo, a negociação só avançou após o Esquadrão alterar os moldes da proposta.

A princípio, o Bahia propôs um empréstimo com opção de compra junto ao Al-Ain, mas o clube dos Emirados Árabes não demonstrou interesse nesse modelo de negócio. Após algumas tratativas, o Tricolor de Aço decidiu enviar uma proposta de aquisição em definitivo e, a partir disso, o acordo fluiu.

No início da semana passada, na terça-feira, 19, o Portal A TARDE confirmou o avanço nas negociações entre Bahia e Al-Ain. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, do UOL.

