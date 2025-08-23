Menu
HOME > ESPORTES
REFORÇO NA ÁREA

Bahia: atacante argentino desembarca em Salvador para assinar contrato

Sanabria chegou à capital baiana na noite desta sexta-feira, 23, para realizar exames médicos e assinar com o Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/08/2025 - 11:54 h | Atualizada em 23/08/2025 - 12:18
Atacante argentino de 21 anos deve assinar até 2030 após acordo com o Al-Ain
Atacante argentino de 21 anos deve assinar até 2030 após acordo com o Al-Ain

O atacante Mateo Sanabria já está em Salvador para reforçar o Bahia. O argentino desembarcou na capital baiana na noite desta sexta-feira, 23, para realizar exames médicos e ser anunciado pelo Esquadrão nos próximos dias. O jovem de 21 anos deverá assinar por cinco temporadas, com contrato válido até 2030.

Em caso de concretização do negócio, o Tricolor de Aço pagará ao Al-Ain, ex-clube do jogador, cerca de 5 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 31,8 milhões na cotação atual. O clube dos Emirados Árabes Unidos ainda receberá um valor adicional em caso de cumprimento de metas, segundo o ge.

Leia Também:

Histórico! Bahia conquista heptacampeonato baiano
Comentaristas aprovam pré-convocação de Jean Lucas: "Muito justo"
Bahia além das três cores: como o clube virou referência na luta LGBT+

A novela Sanabria

O atacante teve seu nome ligado ao Bahia no final do mês de julho e, conforme apuração confirmada pelo Portal A TARDE, Sanabria demonstrou interesse em defender a camisa azul, vermelha e branca desde os primeiros contatos. Contudo, a negociação só avançou após o Esquadrão alterar os moldes da proposta.

A princípio, o Bahia propôs um empréstimo com opção de compra junto ao Al-Ain, mas o clube dos Emirados Árabes não demonstrou interesse nesse modelo de negócio. Após algumas tratativas, o Tricolor de Aço decidiu enviar uma proposta de aquisição em definitivo e, a partir disso, o acordo fluiu.

No início desta semana, na terça-feira, 19, o Portal A TARDE confirmou o avanço nas tratativas entre Bahia e Al-Ain. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, do UOL.

Reforço para setor requisitado por Ceni

Mateo Sanabria chega para reforçar uma posição carente de opções no Bahia: a ponta-esquerda. O setor conta com o atacante Erick Pulga — atuando basicamente como “exército de um homem só”. Entretanto, após a lesão do camisa 16, a procura por uma peça aumentou.

Vale destacar, porém, que a busca por um atacante de beirada não começou apenas após a lesão de Pulga. O técnico Rogério Ceni já havia revelado em outras oportunidades a necessidade de contar com um atleta com características semelhantes às do “Fantástico”, mas a situação foi agravada pela contusão.

O que nos falta mesmo é essa peça para o lugar do Pulga
afirmou Ceni - durante coletiva após o jogo contra o Sport

Quem é Mateo Sanabria?

Mateo Sanabria é um ponta-esquerda/meia-atacante argentino que estreou pelo Lanús, da primeira divisão argentina, em 2022, aos 18 anos. Na sua primeira temporada como profissional, fez 22 jogos.

Na temporada seguinte, foi emprestado ao Central Córdoba, onde atuou entre 2023 e 2024 e ganhou notoriedade usando a camisa 10. Fez ainda quatro jogos no retorno ao Lanús antes de ser contratado pelo Al-Ain, então comandado por Leonardo Jardim.

O clube dos Emirados Árabes pagou cerca de 4 milhões de euros pelo jogador em agosto de 2024. Por lá, até o momento, disputou 33 jogos, com seis gols e duas assistências.

Tags:

Bahia Contratação Bahia Mateo Sanabria Reforço do Bahia Sanabria

x