SUB-20

Histórico! Bahia conquista heptacampeonato baiano

Pivetes de Aço superam o Estrela de Março e confirmam hegemonia estadual com triunfo por 6 a 0 no agregado

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/08/2025 - 11:19 h | Atualizada em 23/08/2025 - 12:24
Bahia Sub-20 vence Estrela de Março e mantém hegemonia estadual
Bahia Sub-20 vence Estrela de Março e mantém hegemonia estadual -

A categoria Sub-20 do Bahia manteve a hegemonia no estado ao sagrar-se campeã baiana de 2025 na manhã deste sábado, 23. Diante do Estrela de Março, no Estádio Mariano Santana, em Serrinha, os Pivetes de Aço conquistaram o heptacampeonato ao superarem o adversário por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Gustavo Ulguim.

O placar magro foi alcançado com tranquilidade, uma vez que, no jogo de ida da decisão, o time comandado pelo treinador Leonardo Galbes não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma sonora goleada por 5 a 0. Assim, no agregado da final, os Pivetes de Aço venceram por 6 a 0.

O jogo

Os Pivetes de Aço dominaram as ações desde os primeiros minutos da partida em Serrinha. O gol saiu aos 20 minutos: Gustavo Ulguim recebeu na entrada da área, girou e chutou colocado para abrir o marcador e ampliar a vantagem do Bahia.

Bahia Sub-20 vence Estrela de Março e mantém hegemonia estadual | Foto: Jhony Pinho

No segundo tempo, o Esquadrão voltou a criar boas chances. Em uma delas, Juninho quase ampliou após aproveitar um rebote de chute de João Andrade. Com a vantagem assegurada, o Tricolor controlou o resultado e esperou o apito final para soltar o grito de “heptacampeão”.

Ficha técnica

Escalação do Bahia: Victor; Roger Ruan (Kisner), Gerald, Daniel (Alex), Daniel Lima; Sidney (Wendel), Pedrinho (Davi Martins), Carioca (Roger); Gustavo Ulguim, João Andrade, Juninho (Guilherme).

Treinador: Leonardo Galbes.

Bahia Bahia sub-20 campeonato baiano Estrela de Março Futebol de base heptacampeonato Pivetes de Aço

